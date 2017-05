Pia Totschnig (Raika Tri Telfs) feiert neuerlichen Sieg

03.05.2017, 11:35 Uhr

Bei einem vom ÖTRV organisierten Swim and Run-Bewerb konnte sich der Österreichische Triathlon-Nachwuchs unter anderem für die Junioren EM in Kitzbühel und für die Jugend EM in Lettland qualifizieren.

Dabei ging es für die Jugendlichen darum, nach 800 m Schwimmen im 50 m Becken und im anschließenden Lauf über 5 km der 1. im Ziel zu sein (der Lauf wurde nach der Gundersen Methode gestartet - je nach Rückstand nach dem Schwimmen).Pia Totschnig (Raika Tri Telfs) kam nach einer guten Schwimmleistung als Drittschnellste aus dem Wasser. Nach eineinhalb Runden (400 m Bahn - sehr windig) konnte sie sich ungefährdet an die Spitze setzen, und diesen Vorsprung gab sie auch nicht mehr her.Obwohl bereits auf Grund ihres Europacupgesamtsiegs fix qualifiziert, wollte sich Pia eine Formüberprüfung holen, die ihr bestens gelungen ist.