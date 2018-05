Rekord-Teilnehmerzahl beim SKL / OberlandCup

06.05.2018, 21:39 Uhr

SKL “Heimspiel” in Leutasch mit 190 Teilnehmern

Am 5.Mai, fand imder 3. Oberlandcup statt. Die enormeund zeigte wieder um die Beliebtheit dieser Wettkampfstation!Eher kurze Schwimmdistanzen und eine milde Auslegung der Wettkampfregeln motivieren speziell auch die jüngsten Sportler, den Einstieg in die Wettkämpfe zu wagen. Der SKL selbst konnte dank dem Engagement vom Trainerteam - unter der Leitung von Ben Herbert wieder sehr viele Kinder zur Teilnahme motivieren. Gesamt wurdenin verschiedenen Schwimmstilen durchgeführt.Viel Lob gab es auch für das üppige Buffet, das die fleißigen Helfer mit hausgemachten Kuchen, Brötchen und sonstigen Leckereien auf die Beine stellten. Herzlichen Dank an dieser Stelle auch deraus Telfs, für das "gesunde" Sponsoring!!Bei der Siegerehrung im Saal "Hohe Munde" der Gemeinde Leutasch wurden auch in der Disziplin “Kraulbeine”, der beste Bub und das beste Mädchen mit einem tollen Schwimmbrett bzw. einem Pull Buoy,, gekürt.

Der SKL dankt seinen Sponsoren:

ALPE Kanal Service GmbH., Installationen Glas GmbH, Aqua Sports, GF Piping Systems, Marstein GmbH, Spenglerei Nairz, Sport Norz, Raiffeisenbank Seefeld, Sportunion Tirol, Chembau GmbH, Krabacher Melmer GmbH, Brucha, Gemeinde Leutasch, Gemeinde Seefeld, Gemeinde Scharnitz, Gemeinde Reith