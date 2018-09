Remis zum Ligaauftakt

08.09.2018, 23:21 Uhr

Hinzu kommt der verletzungs- bzw. krankheitsbedingte Ausfall von drei weiteren Athleten.So verlief der heurige Ligaauftakt für das Team des RSC Inzing auswärts beim KSV Söding bis zum letzten Kampf spannend. Die mit 17,4 Jahren Altersschnitt mit Abstand jüngste Mannschaft in der 1. Springwater Bundesliga hielt sich tapfer und lag zur Pause noch mit 11:14 in Front, ehe am Ende die Steirer vor tollem Publikum über ein 25:25 Remis jubelten.

Die junge Inzinger Mannschaft kämpfte beherzt und konnte sechs Siege verbuchen. Neuzugang Nika Zakashvili war gleich zweimal erfolgreich und der junge Mario Hofer überraschte mit einem Sieg im Freistil. Schamil Feitl, Sandro Greil und Timon Haslwanter verließen die Matte ebenfalls siegreich.Nun empfangt der RSC Inzing am 15.09. ab 19:30 Uhr die Ringer des KSK Klaus Juniors bei der ersten Heimveranstaltung in Inzing. Ab 19:00 gibt es Vergleichskämpfe der RSCI Schüler in der Mehrzweckhalle der VS Inzing zu sehen.