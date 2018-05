RSC Inzing stellt zweitbeste Nachwuchsmannschaft Österreichs

07.05.2018, 07:55 Uhr

Nächste Erfolgsmeldung beim RSC Inzing. Nach der Bronzemdaille von Martina Kuenz bei der Europameisterschaft der Frauen, konnte der RSC Inzing bei der Österreichischen Nachwuchsmannschaftsmeisterschaft den sensationellen zweiten Platz erringen.

Die jungen Athleten nutzten das gute Los aus und gewannen alle drei Vorrundenkämpfe gegen den AC Hörbranz (26:17), KG Wolfurt/Mäder (29:12) und KSK Klaus II (25:12) klar und waren somit im Finale der Meisterschaft. Durch eine neue Regelung durften beliebige Kampfgemeinschaften für dieses Turnier gebildet werden. So wartete im Finale die starke KG KSV Götzis/SK Vöst Linz, die einige Österreichische Meister in ihren Reihen hatten. Von Anfang an zeigte sich, dass dies eine schwieriger Kampf für den RSCI werden würde. Lediglich Timon Haslwanter konnte seinen Kampf für sich entscheiden und blieb damit ungeschlagen und holte das Punktemaximum von 16 Punkten für den RSC Inzing. Martin Ennemoser und Noah Walder trugen mit jeweils einem Punkt zum 6:34 Endstand bei."Wir sind sehr stolz auf unsere Mannschaft. Alle haben ihr Bestes gegeben, auch wenn nicht jeder Kampf einfach war. Mit einer Mannschaft, in der nur Athleten vom eigenen Verein auf die Matte gehen, den zweiten Platz zu holen ist schon ein super Gefühl.", meinten die glücklichen Trainer Daniel, Andreas und Florian.

Für den RSCI im EinsatzAlois Abfalterer (8 Punkte), Nilas Heiß (4), Moritz Gastl (5), Noah Walder (5), Jakob Saurwein (12), Martin Ennemoser (10), Adrian Mair (6), Mario Hofer (8), Wolfgang Norz (12) und Timon Haslwanter (16). Simon Gastl hatte leider keinen Einsatz bei dieser Meisterschaft. Er fuhr aber trotzdem mit um die Mannschaft zu unterstützen. Dies zeigt ebenfalls den guten Zusammenhalt bei den Jungs.