SKITRI Zirl lässt das Jahr beim Silvesterlauf in Innsbruck ausklingen

03.01.2018, 23:11 Uhr

Zirler TriathletInnen beenden überaus erfolgreiche Saison 2017 und holen drei Podestplätze beim Kinderlauf

Rund 1.100 Läuferinnen und Läufer fanden sich in der Silvesternacht in der Innsbrucker Innenstadt ein, um bei der 17. Auflage desdabei zu sein. Nebel tauchte die Landeshauptstadt in mystische Stimmung.Die rund 100 Kinder und Jugendliche gingen schon um 16.15 Uhr an den Start. Vomwaren heuer acht Kids beim Kinderlauf und eine Athletin beim Hauptlauf dabei. Mitgingen gleichan den

Ida Fill/7. 6:58,5Pia Kofler/13. 8:09,7Emma Ruetz/14. 8:13,0Ivana Ivanova/9. 6:34,8Leo Fill/1. 5:17,6Benedikt Bauchinger/2. 5:23,6Celina Kainz/6. 6:57,3Marie Bauchinger/3. 5:24,3Riccarda Ruetz/8. 30:36,7