Sportlerehrung der Gemeinde Telfs: Telfs Patriots U17 ist Mannschaft des Jahres 2016

Die Gemeinde Telfs lud 146 SportlerInnen für ihre Erfolge in den Jahren 2015/16 in den Rathaussaal Telfs, um ihnen das Sportehrenzeichen der Gemeinde zu überreichen. Auszeichnungen gab es auch für alle Sektionen der Telfs Patriots. Zum krönenden Abschluss sicherte sich die Jugendmannschaft der Footballer den Titel „Mannschaft des Jahres“ mittels Onlinevoting.

TELFS. In feierlichem Rahmen verliehen Bürgermeister Christoph Härting und Sportreferent Simon Lung die Medaillen in Silber für einen Tiroler Meistertitel, in Gold für Europameister/österreichischer Meister und in Diamant für einen Weltmeistertitel. Mit dabei waren die verschiedensten Sportarten, von Schwimmen über Bahnengolf, Reiten, Ski alpin, Tennis, Tae Kwon Do, Crosslauf, bis hin zu Kraftsport und Schach. Ein buntes Bild bot der gefüllte Rathaussaal und unterstrich die sportliche Diversität, durch die sich die Gemeinde Telfs zu Recht als „Sportgemeinde“ bezeichnet.

Vier Ehrungen für Telfs Patriots

Mannschaft des Jahres 2016

Die Telfs Patriots tragen mit ihren Sektionen Football, Cheer & Dance sowie den LineDanceMoves wesentlich zum Ruf der Sportgemeinde bei. Besonders in den letzten Jahren erlebten die Patriots sportlich als auch vereinsintern einen großen Aufschwung – Tendenz steigend. Ihnen wurden folgende Auszeichnungen überreicht:Sportehrenzeichen in Gold – österreichischer Cupsieg Telfs Patriots U17Sportehrenzeichen in Gold – Staatsmeister LineDanceMoves TelfsSportehrenzeichen in Gold – österreichischer Meister PATS Golden JuniorsSportehrenzeichen in Silber – Tiroler Meister PATS Red SeniorsErstmals kürte die Gemeinde Telfs eine Sportlerin bzw. einen Sportler sowie eine Mannschaft des Jahres mittels Onlinevoting. Eine Jury suchte aus den Einreichungen SportlerInnen und Teams aus, für die bis 30. April gestimmt werden konnte. Bei den Damen setzte sich(Triathlon) gegen(Klettern) und(Bogenschießen) durch und trägt nun „Sportlerin des Jahres“. Den Titel „Sportler des Jahres“ sicherte sich bei den Herren vor(Tennis) und(Kraftsport)(Triathlon), der sich per Videobotschaft aus China meldete.fieberten mit ihren Nachwuchsspielern mit, als es zur Wahl der Mannschaft des Jahres kam. Die Konkurrenz war groß, denn es standen noch die Mannschaften des(Tennis) und diedeszur Wahl. Die Votingbalken wurden auf eine Leinwand gespielt und als sicher war, dass diegenauder Stimmen erreichten, brach ohrenbetäubender Jubel aus. „Damit hatten wir einfach nicht gerechnet“, ist Patriots-Präsident David Mariani vom Ergebnis überwältigt. „Wir sind sehr dankbar und unglaublich stolz! Die Jungs haben sich den Titel ‚‘ redlich verdient. Und ich möchte mich ganz herzlich bei vielen Menschen bedanken, die uns immer unterstützen und einen Teil dieses Titels mittragen: Allen voran die Gemeinde Telfs, unseren Sponsoren, Gönnern und Förderern, den unzähligen ehrenamtlichen Mitgliedern, unseren treuen Fans, aber vor allem den Sportlerinnen und Sportlern und den Coaches, die mit viel Disziplin und Freude am Sport unseren Verein zum dem machen, was er ist und dafür bin ich sehr dankbar“, schließt Mariani seine Dankesworte.(Quelle: Telfs Patriots)von der Sportlerehrung finden Sie auf unserer Website unter