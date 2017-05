Stocksport: Dünne Luft für ESK Seefeld im Oberhaus

08.05.2017, 14:40 Uhr

SEEFELD. Der ESK Seefeld konnte sich für die Landesliga im Eisstocksport qualifizieren. Aufgrund der berufsbedingt häufig wechselnden Mannschaftsaufstellung ging der Platz an der Sonne leider gleich wieder verloren. „Die Qualität in der Landesliga ist schon derart hoch, dass man dort nur mit einem eingespielten Team in Bestform bestehen kann“, so Obmann Walter Krieglsteiner.Auch beim großen Turnier in St. Moritz, an dem die Seefelder traditionell teilnahmen, mussten beruflich unabkömmliche Stammspieler ersetzt werden, so gesehen war der 14. Platz unter fast 30 teilnehmenden, internationalen Mannschaften durchaus achtbar.

Scharnitzer steigen auf

Triendl holt weiteren Titel

Einen neuen Anlauf in den Meisterschaftsbetrieb starteten auch die Scharnitzer Stockschützen. Gleich zu Beginn der Asphalt-Saison startete das Team mit Engl Triendl, Manuel Erler, Georg Strasser und Sanel Maric und musste sich in der Meisterschaft „ganz unten“ in der Bezirksliga anstellen. Der Aufstieg in die Unterliega gelang souverän. Mit Alois Kapferer anstelle von Manuel Erler erreichte der EV Scharnitz bei der nächsten Aufstiegsrunde den guten 2. Platz und schaffte damit den direkten Durchmarsch in die Oberliga Herren. Mit der aktuellen Form ist durchaus noch höheres zu erreichen.In einer viel höheren Liga kämpft das Scharnitzer Vorzeige-Talent Katharina Triendl, sie startet für den EV Angerberg, der für die Staatsliga qualifiziert ist. Triendl wurde kürzlich mit dem EV Angerberg Union Sport Bundesmeister im Mixed. Ein weiterer Titel in ihrer sportlichen Bilanz mit mehreren Staatsmeister- und Tiroler Meistertiteln.