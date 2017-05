Telfer Bundesliga-Mannschaft startet am Birkenberg in die neue Saison

03.05.2017, 11:26 Uhr

Am Samstag, den 13. Mai um 11:00 Uhr startet die Herren Bundesliga Mannschaft des Tennisclub Telfs in die Saison 2017. Der erste Gegner am Birkenberg ist der TC Dornbirn.

TELFS. Der TC Telfs hofft auf viele Zuschauer, die sicher spannende Matches zu sehen bekommen werden. Gespannt sein darf man auf das erste Antreten in der Bundesliga von Luca Maldoner (Jg. 1999) für den TC Telfs.Um allen Tennisfreunden das Zusehen noch angenehmer zu gestalten, gibt’s bis mittags ein Paar Weisswürste mit Breze und ein kleines Bier gratis.Der TC Telfs freut sich auf viele Zuschauer und auf eine große Unterstützung der Telfer Spieler, hofft auch TC Telfs-Sportwart Dietmar Härting: "Wir sehen uns am Birkenberg!"Bei Schlechtwetter findet die Begegnung in der Tennishalle im Sportzentrum statt.