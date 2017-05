Telfs ehrte seine SportlerInnen

10.05.2017, 10:01 Uhr

Getreu dem olympischen Motto „Höher, schneller, weiter.“ zeigten die Telfer SportlerInnen in den Jahren 2015/2016 erneut, was für Höchstleistungen sie zu erbringen im Stande sind und vor allem auch in welch unterschiedlichen Kategorien Meisterliches bewerkstelligt werden kann. Am Dienstag wurden eben diese Ausnahme-Athleten und -innen im Telfer RathausSaal für ihre Leistungen geehrt.

TELFS (bine). Dazu hatte Sportausschuss-Obmann GR Simon Lung fast 150 SportlerInnen eingeladen. Gemeinsam mit Bgm. Christian Härting nahm er die Ehrungen vor. Landesmeister erhielten dabei das silberne (51), Staatsmeister das goldene (112) und internationale Meister das diamantene (5) Abzeichen (Liste der Sieger unten nach der Fotoserie).Das Highlight des Abends war wohl unter anderem die Bekanntgabe der Sieger des Sportler-des-Jahres-Votings in den drei Kategorien Damen, Herren und Teams. Hier siegten die Triathletenundals Sportler/In des Jahres.gingen mit großem Vorsprung die Footballer des AFC Telfs Patriots hervor. Die launige Moderation dieses sportlichen Abends übernahm Wilfried Schatz.