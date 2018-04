Telfs Patriots sichern sich Tabellenführung

29.04.2018, 04:00 Uhr

Telfs : Sportplatz Emat |

Am vergangenen Samstag trafen die Telfs Patriots erstmals auf die Liganeulinge Graz Giants Team Div. II. Beide Mannschaften gingen ungeschlagen in die Begegnung. Vor knapp 400 Zuschauern sicherten sich die Oberländer Patrioten mit einem 41:0 Sieg die zwischenzeitliche Tabellenführung und begeisterten das Publikum mit einem sensationellen Spiel.

Das erste Quarter begann vielversprechend und sollte bezeichnend für das ganze Spiel sein: Der erste Angriffsversuch der Grazer Giganten wurde von der Telfer Defense souverän gestoppt. Die Offense der Goldhelme ging jedoch schon beim ersten Drive in die Endzone und #34 Raffael Kreuzer schrieb die ersten Punkte aufs Scoreboard. Leider verletzte sich #12 QB Dominik Soraperra und fiel für den Rest des Spiels aus. #15 Sakir Cosar übernahm die Rolle des Quarterbacks und der Coachingstaff um Headcoach Nick Kleinhansl holte das Beste aus den Patriots raus.Die Graz Giants fanden kein Rezept gegen die unglaublich starke Defense der Patriots, die stets für eine gute Ausgangsposition der Offense sorgte. Diese punktete bei fast jedem Angriffsversuch und brachte bis zur Halbzeit 28 Punkte aufs Scoreboard.

Nach der Halftimeshow der Telfs PATS ging es in der zweiten Halbzeit nicht so punktereich, jedoch im selben Stil weiter. #21 Hunter Schmidt sorgte mit einem Kick-Off Return Touchdown für Stimmung auf den Zuschauerrängen. Der PAT war nicht gut, was den Beginn der Mercy Rule bis zum Ende des dritten Quarters hinauszögerte. #11 Dominik Rusch lief zum TD und Mike Fugger kickte den PAT. Im letzten Spielviertel bekamen die Backups der Patriots einiges an Spielzeit, bevor die Partie mit einem Spielstand von 41:0 abgepfiffen wurde.„Heute haben wir gezeigt, was wir können“, kommentiert HC Nick Kleinhansl den Spielausgang: „Es war eine sehr gute Leistung des gesamten Teams. Die nächsten beiden Wochen stehen im Zeichen der Spielvorbereitungen auf die Salzburg Ducks, die im Vergleich zum vergangenen Jahr wesentlich stärker sind und uns das Leben am Spielfeld nicht leicht machen werden.“Bereits in zwei Wochen, am 12. Mai, 18:00 Uhr, findet das nächste Heimspiel der Telfs Patriots gegen die Salzburg Ducks statt. Ob beim SportZentrum gespielt werden kann oder die Patriots wieder auf den Sportplatz Emat ausweichen müssen, entscheidet sich in den kommenden Tagen.6 Pkt. #11 Dominik Rusch8 Pkt. #15 Sakir Cosar18 Pkt. #21 Hunter Schmidt6 Pkt. #34 Raffael Kreuzer3 Pkt. #45 Mike Fugger