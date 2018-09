Telfs Patriots Teams beweisen Kämpferherz

08.09.2018, 23:46 Uhr

Am Samstag, 08. September, waren die Telfs Patriots Ladies in Wien und das U15 Team in Salzburg im Einsatz. Bei beiden Spielen konnten die Gegner ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Trotz der Niederlagen lassen die Telfer FootballerInnen aber nicht die Köpfe hängen, denn sie haben gegen teils überlegene Teams gut gekämpft.

U15 Salzburg Ducks vs. Telfs Patriots

Vienna Vikings Ladies vs. Telfs Patriots Ladies

Doubleheader Gameday

Um 14:00 Uhr starteten die Jüngsten der Telfs Patriots in ihre zweite Saison mit dem Spiel gegen die Salzburg Ducks. Als Außenseiter stellten sich die Jungadler den physisch überlegenen Salzburgern am Sportzentrum Mitte. Doch schon in den ersten Spielzügen überraschten die Telfer mit guter Defense-Arbeit und solidem Laufspiel. Sie bewiesen, dass sie sich im vergangenen Jahr in Technik und Teamplay immens steigern konnten. „Es war ein wirklich gutes Spiel heute“, bestätigt U15-Head Coach Daniel Röck: „Die Jungs waren nicht nur zahlenmäßig, sondern auch körperlich deutlich unterlegen, aber dadurch haben sie sich nicht einschüchtern lassen. Ich bin stolz auf unsere Jungadler!“Den krönenden Abschluss bildete der erste Touchdown von QB Jakob Waldhardt in den letzten Minuten und so zeigte das Scoreboard zum Schlusspfiff einen Spielstand von 36:6.Sechs Tage, zwei Ligaspiele, über 1.000 km und 28 Stunden Busfahrt – das war das Programm der Telfs Patriots Ladies. Ungeachtet der Strapazen und einem nicht zu schlagenden Gegner kämpften die Patriotinnen um jeden Yard am Feld, zeigten durchwegs gute Aktionen und boten den Vienna Vikings Ladies die Stirn. Aber die Wikingerinnen ließen sich nicht aus dem Konzept bringen: Spielzug für Spielzug arbeiteten sie sich über das Feld und brachten Punkte aufs Scoreboard. Obwohl die Offense der Telferinnen ein gutes Pass- und Laufspiel zeigte, war gegen die perfekt eingespielte Wiener Defense kaum ein Durchkommen möglich. „Das Spiel der Vikings Ladies ist beeindruckend“, kommentiert Ladies-Head Coach Sven Wagener: „Aber wer sich solch einem Gegner Play für Play entgegenstellt und sich nicht brechen lässt, hat Respekt verdient. Das war bei den Ladies heute definitiv der Fall.“Nach der 64:0-Niederlage gegen die Vikings Ladies werden die Telfer Footballerinnen aber keineswegs ihre Wunden lecken. Die Pause bis Anfang Oktober wird genutzt, um sich bestens auf das nächste Spiel gegen die Budapest Wolves vorzubereiten.Am kommenden Samstag, 15. September, sind die Telfs Patriots zwei Mal Gastgeber beim SportZentrum Telfs und begrüßen um 11:00 Uhr die U18 Schwaz Hammers sowie um 15:00 Uhr die U15 der Steelsharks Traun. Die Telfer Footballer und Cheerleader freuen sich über zahlreiche Fans, die die Nachwuchsteams unterstützen und für Stimmung sorgen.