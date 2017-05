Tennis&Fun zu Gast beim TC Telfs am Birkenberg!

02.05.2017, 11:47 Uhr

Telfs : Telfs |

Am 29. April war es wieder soweit - die beliebte Veranstaltungsserie TENNIS & FUN war wieder zu Gast beim TC Telfs. Trotz Wintereinbruch am Vortag ließen sich 93 Kinder nicht davon abhalten den Tag mit dem vielseitigen Bewegungsprogramm auf dem Tennisplatz in Telfs zu genießen. Abgesehen von den eisigen Temperaturen meinte es der Wettergut eh sehr gut mit den Telfern und die Sonne lachte vom Himmel.

Abwechslungsreicher Stationsbetrieb

Leckere Stärkung in der Mittagspause

Neben den drei betreuten Tennisstationen, die nach dem österreichweiten Kidskonzept gestaltet werden, erfreuten sich auch die drei ASVÖ Bewegungsstationen mit Koordinations-, Lauf- und Kooperationsspielen großer Beliebtheit. Egal ob Techniktraining oder Koordinationsaufgaben, die Kinder waren mit vollem Ehrgeiz und viel Motivation dabei!Um wieder neue Energie zu tanken, wurden alle TeilnehmerInnen in der Mittagspause vom Tennisclub Telfs mit leckeren Nudeln und Getränken versorgt, bevor es wieder in den Stationsbetrieb ging. Die Erwachsenen genossen währenddessen die Sonne auf der Terrasse des Tenniscafes oder rund um die Tennisplätze.