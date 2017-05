Trainingswochenende der Football-Jugend

14.05.2017, 22:24 Uhr

Die U15 und U17 der Telfs Patriots absolvierte am vergangenen Samstag das erste Vorbereitungstraining zum AFCVT Youth Spring Exhibition. Am Muttertag ging es für einige Patriotsspieler nach Innsbruck zum Auswahlcamp „Tiroler Adler“ – das erste U19 Landesauswahl-Team Österreichs.

Mit dem 25. Mai steht für die U15-Spieler der Telfs Patriots ein großer Tag bevor: Sie laufen zu ihrem ersten Spiel anlässlich der AFCVT Youth Spring Exhibition aufs Feld. Nun stehen die finalen Trainings an, weshalb sowohl die U15 als auch die U17 am vergangenen Samstag ein Ganztagstraining absolvierte. Und es gibt noch weitere Neuerungen, denn ab sofort dürfen die Patriots Jugendspieler der Wörgl Warriors in ihren Reihen als Gastspieler begrüßen. Die Freude ist bei beiden Teams groß, wie Patriots-Headcoach Nick Kleinhansl bestätigt: „Wir freuen uns über jede Unterstützung und arbeiten jetzt daran, die neuen Spieler ins Team zu integrieren. Mit den Wörgl Warriors haben wir einen verlässlichen und motivierten Partner. Die Football-Familie in Tirol wächst und gemeinsam werden wir den Weg weitergehen. Es stehen uns harte zehn Tage bevor, aber die Jungs haben heute gute Leistungen gezeigt.“Auch Stefan Schipflinger, Vizepräsident und Quarterback der Wörgl Warriors, ist begeistert: „Wir sind ein recht junges Team und können derzeit den footballinteressierten Jugendlichen keine Mannschaft bieten. Deshalb ist eine Kooperation mit den Telfs Patriots die ideale Lösung. Und ich freue mich sehr, dass unserer Jungs mit so viel Engagement und Begeisterung dabei sind und ihr Talent unter Beweis stellen.“

Try-out für neues U19 Team „Tiroler Adler“

Die Youth Spring Exhibition wird am 25. Mai vom American Football & Cheerleading Verband Tirol (AFCVT) beim SportZentrum in Telfs ausgetragen. Die Telfs Patriots sorgen für das leibliche Wohl der Gäste. Weitere Informationen folgen zeitgerecht.Auch die Telfs Patriots nahmen diesen Tag als Gelegenheit, um sich bei den Football-Moms zu bedanken: „Danke für eure tolle Unterstützung in Form von Kuchen, Helferdiensten, Taxifahrten, Dressen waschen und vieles vieles mehr... Wir sind überzeugt, bei der Auswahl an Müttern auf dieser Welt, hatten eure Jungs und Mädels richtig Glück!"Ein weiteres herzliches Dankeschön gilt Stefan Glantschnig mit seinem Team von blumenmehr glantschnig telfs, der dem Football-Nachwuchs der Patriots beim Camp für die Mamas eine wunderschöne Rose spendierte.Erstmals gibt es österreichweit für den Football-Nachwuchs die Möglichkeit in einem Landesauswahlteam zu spielen, weshalb sich mehr als 60 Footballer am Sonntag beim Tivoli zum Try-out einfanden. Als erste Station am Weg ins Team „Tiroler Adler" standen die Testings. Anhand dieser können die zwölf Coaches (Swarco Raiders Tirol und Telfs Patriots) die Fähigkeiten der Spieler einschätzen und eine Auswahl treffen.Ziel ist es, den jungen Athleten in Tirol die Möglichkeit zu geben, sich über den neuen Kader für die Nationalmannschaften des American Football Bund Österreich zu bewerben. Außerdem ist ab 2018 ein Spiel pro Jahr gegen eine andere Landesauswahl bzw. Nationalteam geplant.Als Bindeglied zwischen Tirol und den Nationalteams werden Florian Grein (Offensive Coordinator des U19-Nationalteams) und Shuan Fatah (Headcoach/Defensive Coordinator Herren Nationalteam) das Team Tirol begleiten. „Tiroler Adler" wird von Fachverbandstrainer Paul-Philipp Lasch geführt.Die nächste Station ist am 25. Juni, wo die Football-Jugend ein Ganztagestraining absolvieren wird.Die Telfs Patriots drücken ihren 14 teilnehmenden „jungen Wilden" die Daumen, dass sie ihren Platz im Team der Tiroler Adler finden und sich dementsprechend weiterentwickeln können.„Kontinuierliche Anstrengung – nicht Kraft oder Intelligenz – ist der Schlüssel, um Dein Potential freizusetzen." [Liane Cardes]