10 Jahre „eco award“ - eco Telfs würdigt besondere Projekte

28.04.2017, 10:25 Uhr

Die ausgezeichneten Projekte

Viel Lob für besondere Leistungen

Das Projekt mit dem Titel „Facelifting im organisatorischen Bereich der Kinderstube Pfaffenhofen“ von Tanja Wieland und Elisabeth Heute (HAS) wurde in der Kategorie „praxis eco“ ausgezeichnet. Mit ihrem Projekt trugen die Schülerinnen zur Verbesserung im organisatorischen Bereich der Kinderstube bei. Ebenso führten die engagierten jungen Frauen Bastelnachmittage und einen Adventsbasar durch.In der Kategorie „innovation eco“ erlangten Felix Neuner, Julian Ostler, Dominik Althaller und Stefan Nikolaise (HAK/AUL) für ihr Projekt „Erstellung einer Website für das ‚Kulturhaus Ganghofermuseum Leutasch‘ sowie dessen Vermarktung und Analyse“ den ersten Preis. Als primäres Ziel setzten sich die Jugendlichen das Erstellen einer Website, die nicht nur für jungen Menschen ansprechbar sein sollte, sondern sich auch durch Barrierefreiheit auszeichnet.Mit dem Projekt „Analyse der Arche Herzensbrücken als NGO“ konnten Selina Neuner, Melanie Köll, Nicole Meinschad und Michelle Uitz (HAK/AUL) die Jury überzeugen und erhielten den „eco award“ in der Kategorie „social eco“. Die Organisation und die Durchführung einer Spendenaktion gehörten dabei zu einer wichtigen Aufgabenstellung der Schülerinnen.„Die jungen Menschen haben viel Zeit in ihre Abschlussarbeiten gesteckt und ihre Projekte mit Freude, Selbstverantwortung und Engagement durchgeführt. Im Laufe dieses Prozesses wurden den Schülerinnen und Schülern neben fundiertem Wissen auch Werte vermittelt, die sie in die Zukunft tragen und somit zur Verbesserung der Welt beitragen werden“ hob Dir. Mag. Dr. Wolfgang Haupt hervor und bedankte sich abschließend bei allen Nominierten für die gewissenhafte Durchführung der Projekte.