Casino Seefeld: Deutliches Umsatzplus im Jahr 2016

26.04.2017, 10:29 Uhr

SEEFELD (bine). Äußerst erfolgreich gestaltete sich das Geschäftsjahr 2016 für das Casino im Herzen der Olympiaregion. Mit einem Umsatz von 16,3 Millionen Euro erreichte dasein Plus von 18,69 Prozent gegenüber 2015. Mehr als 108.700 Gäste (+0,52 Prozent) wurden begrüßt, wobei 62 Prozent internationale Gäste waren. Das Casino Seefeld spielt seine Stärke als Gastgeber für VIP-Gäste aus ganz Europa aus. So ist es das einzige Casino, das Baccara Chemin de fer anbietet und jedes Jahr zahlreiche Fans dieses Spiels begrüßen kann. Auch für Poker High Roller stellt das Casino Seefeld die erste Adresse dar. Mit dem bestens etablierten Veranstaltungsbereich, der sich durch einen attraktiven Mix unterschiedlicher kultureller Events auszeichnet, konnte zusätzlich zum erfolgreichen Geschäftsjahr beigetragen werden.

Internationales Spielangebot, Hauben-gekrönte Gastronomie und mehr als 1.900 Veranstaltungen und Events – mit diesem einzigartigen Gesamtangebot konntebei den Gästen punkten: 3.009.946 Besucherinnen und Besucher, mehr als die Hälfte davon internationale Gäste, konnten die zwölf heimischen Casinos 2016 willkommen heißen, das entspricht einem Plus von 10,6 Prozent gegenüber dem Jahr davor.In der Folge konnten auch die Spielerlöse kräftig gesteigert werden, sie liegen mit 326,83 Millionen Euro um 5,2 Prozent über dem Jahr davor. 2016 zählt damit zu den erfolgreichsten Geschäftsjahren in der 50-jährigen Unternehmensgeschichte von Casinos Austria.Zuwächse feierte auch die Gastronomietochter von Casinos Austria: Acht Gault&Millau-Hauben machen Cuisino zum höchst dekorierten Gastronomieunternehmen Österreichs, und mit einem Außenumsatz von 17,07 Millionen Euro gibt es auch beim Geschäft ein deutliches Plus von 12,67 Prozent gegenüber 2015.