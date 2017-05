Ein paar Nadeln für die Wirtschaft in Telfs

03.05.2017, 09:36 Uhr

Die UnternehmerInnen der Wirtschaftsvereinigung „United Economy“ ließen sich von Dr.med. Stefan Ulmer in die Geheimnisse der TCM einweihen.

TELFS. In einem spannenden und informativen Vortrag erklärte Dr. Ulmer den interessierten Wirtschaftstreibenden was in seiner „Praxis für Traditionelle Chinesische Medizin (TCM)“ im Telfer Ortsteil St. Georgen denn so vor sich geht.Warum „der Drache nicht gern im Kalten schläft“, ob Akupunktur eigentlich schmerzhaft ist und wie Körper, Geist und Seele als Gesamtheit betrachtet und behandelt werden, waren nur einige der Punkte die zur Sprache kamen. Auch die praktische Anwendung kam nicht zu kurz. Begeistert zeigten sich die TeilnehmerInnen über die gelungene Verknüpfung von westlicher Schulmedizin mit fernöstlicher Heilkunst – das Beste aus beiden Welten zum Wohle der Patienten.trifft sich einmal im Monat zum Austausch und Netzwerken von UnternehmerInnen in der Region Telfs und Umgebung.: Donnerstag, 25.05.2017