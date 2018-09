Thöni lud die Familien zum Fest

24.09.2018, 09:15 Uhr

1200 Gäste versammelten sich im Festzelt am Thöni-Areal, um das alljährliche Familienfest zu feiern.

TELFS (jus). Thöni ruft - und sie kommen. Trotz dichtem Veranstaltungskalender und erschwerte Verkehrssituation durch die Rad-WM war das Thöni-Familienfest, welches das Telfer Unternehmen alljährlich für seine Mitarbeiter veranstaltet top besucht. Unter den Gästen waren auch Wirtschafts-Landesrätin Patricia Zoller-Frischauf, WK-Präsident Jürgen Bodenseer, AK-Präsident Erwin Zangerl, Vize-Bgm. Cornelia Hagele und sogar Bischof Hermann Glettler, der im Rahmen des Dekanatstages in Telfs war. Er wagte anschließend sogar einen Rundflug in der Aussichtsplattform, eine der Attraktionen am Familienfest. Geschäftsführer Helmut Thöni betonte in einer kurzen Ansprache, die tollen Leistungen der Firma Thöni: "Wir haben unsere Ziele nicht nur erreicht sondern großteils sogar übertroffen. Und Sie können mir glauben, diese Ziele sind hoch gesteckt." Thema war natürlich auch das neue Werk in Pfaffenhofen, bei dem Thöni die gute Zusammenarbeit mit Gemeinde, Land und Behörden lobte. Anfang April soll der Betrieb starten, die Halle soll noch heuer stehen. 70 Millionen Euro wurden in dieses Projekt investiert, die größte Einzelinvestition seit Bestehen der Firma. Auch in der Aluminiumveredelung berichtete Thöni von großen Erfolgen: Daimler, BMW und Porsche hätten sich für Thöni als Alleinlieferanten entschieden. Zoller-Frischauf und Hagele schlossen sich der Lobrede an und betonten die Wichtigkeit des Standortes für Gemeinde und Land.