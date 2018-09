Was Unternehmer über Telfs wissen müssen

07.09.2018, 17:54 Uhr

Das Aktionsprogramm „Mehr Rückenwind für die Telfer Wirtschaft!“ geht weiter! Mit einer hochwertigen Informations-Mappe, die interessierten Unternehmern die wirtschaftlichen Potentiale der Marktgemeinde übersichtlich vor Augen führt, setzt die Gemeindeführung eine weitere Maßnahme zur Belebung des Ortszentrums.

TELFS. Das Referat für Wirtschaft und Kultur hat gemeinsam mit der Agentur Standort+Markt die Info-Mappe entwickelt, die interessierten Unternehmern die wirtschaftlichen Potentiale der Marktgemeinde übersichtlich vor Augen führen soll.In kurzen, prägnanten Texten und mit Plänen und Diagrammen gibt das sogenannte „Storyboard“ einen Überblick über die wirtschaftliche Situation in der drittgrößten Gemeinde Tirols. Der Leser erhält etwa Informationen über die Demografie und die jüngsten Entwicklungen im Einzelhandel in Telfs. Kundenherkunft und Einzugsgebiete werden ebenso aufgeschlüsselt und analysiert wie die Parkplatzsituation und das öffentliche Verkehrsnetz. Ein sorgfältig erstellter Plan zeigt die Lage sämtlicher Geschäfte im Ortskern.

Der Großraum Telfs ...

„Mit dieser Mappe kann sich ein an Expansion, Franchise oder Aufbau eines neuen Unternehmens Interessierter innerhalb kürzester Zeit über den Standort Telfs informieren und sich eine Menge für ihn wichtigerer Details aneignen“, unterstreicht. „Kommen wir ins Gespräch. Bringen wir Ihre Ideen gemeinsam zum Fliegen“, schreibt der Gemeindechef im Begleitbrief an die potentiellen Unternehmer.ausführt, möchte man mit dieser sorgfältig ausgearbeiteten Analyse vor allem auch den Hausbesitzern ein Instrument in die Hand geben, das ihnen bei der Vermittlung ihrer Geschäftslokale hilft. Aus diesem Grund wurden die Mappen kürzlich an alle Eigentümer im Zentrum verschickt. Außerdem geht sie an ausgewählte Unternehmer in ganz Österreich, die auf den Wirtschaftsstandort Telfs aufmerksam gemacht werden. GV Schatz: „Wir drehen an allen Schrauben im Sinne der Telfer Wirtschaft“.Aber natürlich stehen die gebündelten Informationen allen Interessierten kostenlos zur Verfügung. Wer ein Storyboard haben möchte, kann sich an Ortsmarketing-Managerinwenden (Tel. 0676-83038-717 oder verena.schlager@telfs.gv.at)....zählt unverändert zu den fünf wachstumsstärksten Regionen Österreichs und die Wirtschaftsprognosen sind erfreulich. Dennoch hat auch Telfs, etwa auf Grund des wachsenden Internethandels, wie nahezu alle Ortszentren mit Leerständen zu kämpfen. Man ist laufend auf der Suche nach innovativen und kreativen Unternehmerinnen und Unternehmern. Von Gemeindeseite wird kräftig unterstützt – mit der Erweiterung der Wirtschaftsförderung, Immobilienangeboten auf der Homepage, mit Unterstützung bei Fassadenrenovierungen und jüngst durch die Info-Mappe.(Quelle: telfs.at)