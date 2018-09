Waschen leicht gemacht? Digital geht’s.

20.09.2018, 13:36 Uhr

Neue Dimensionen der Textilhygiene

Waschqualität steigern und Kosten reduzieren

Zukunftsfähig und wettbewerbsstark

„Wir haben den Digitalisierungstrend früh erkannt und uns dazu entschieden, die neuen Chancen und Möglichkeiten zu nutzen, um Anwendungen für unsere Kunden sicherer und einfacher zu gestalten“, so hollu Geschäftsführer Simon Meinschad. Das Flüssigwaschsystem wird exakt an die individuellen Bedürfnisse des Kunden angepasst. So steuert das System beispielsweise im Hotel je nach Menge der Wäsche auch automatisch die richtige Dosierung des Waschmittels. Wenn sich zeigt, dass der Füllstand zur Neige geht, erfolgt eine automatische Meldung an das Hotel. So wird sichergestellt, dass rechtzeitig Verbrauchsmedien nachgefüllt oder ersetzt werden. Die digitalen Vernetzungen machen aber auch weitere vorausschauende Services möglich: Auf Probleme beispielsweise reagieren die hollu Techniker schon bevor es beim Kunden überhaupt zu Störungen kommt und die Waschqualität beeinträchtigt wird. Auch im Pflege- und Krankenhausbereich, wo die Wäsche nach klaren Vorgaben desinfiziert werden muss, findet das innovative System seine Anwendung.Das System spart nicht nur Kosten, es hilft auch dabei die hohen Qualitäts- und Hygienestandards zu halten und zu dokumentieren. Der Kunde kann sehr einfach auf die von hollu gespeicherten Daten zugreifen. So ist er stets über die Auslastung seiner Waschmaschinen und deren Energieverbrauch informiert, sieht Störungen oder Abbrüche von Waschgängen und erkennt dadurch sofort Optimierungspotenziale. Der Kundendienst von hollu macht es zudem schnell und einfach möglich, alle notwendigen Änderungen bei den Waschprogrammen per Fernwartung zu erledigen. hollu bietet so ein optimales Zusammenspiel aus einer individuell an Kundenbedürfnisse angepassten Systemlösung, persönlicher Betreuung und digitalem Support.Die smarten Waschsysteme der Firma hollu heben sich von anderen Systemen am Markt ab und stoßen damit auf hohes Kundeninteresse. Die Innovation von hollu führten einerseits zu einer Umsatzsteigerung, andererseits zu Veränderungen in der Unternehmensstruktur. Das Unternehmen und seine Mitarbeiter haben sich zusammen mit den Neuerungen weiterentwickelt: Techniker und Monteure sind beispielsweise inzwischen echte IT- Spezialisten. Nur so kann eine optimale Installation der Technologien und eine professionelle Kundenbetreuung gewährleistet werden.

So hält die Digitalisierung Einzug in die Wäschereien und erweitert die Serviceleistungen von hollu.Eine Information der Plattform digital.tirol (Lebensraum Tirol 4.0, WK Tirol,IV Tirol, UBIT und Standortagentur Tirol) im Rahmen der Digitalisierungsoffensive des Landes Tirol.