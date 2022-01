ABTENAU. Mit der "Abtenauer Königsweis", einer Eigenkomposition der Dreikönigsreiter, und weiteren stimmungsvollen Liedern ging es am 5. Jänner in Abtenau durch den Ort, um die Menschen zu erfreuen und Spenden für die gute Sache zu sammeln. So war der Plan, doch Corona machte Kaspar, Melchior, Balthasar samt Vorreiter und Fußknechten just zum 10-jährigen Vereinsjubiläum einen Strich durch die Rechnung: "Normalerweise treffen sich an den Spielstationen viele Zuhörer, das ist heuer pandemiebedingt nicht erlaubt", bedauert "Melchior" Josef Moisl, Obmann der Gruppe. "Wir leben den Brauch trotzdem, haben uns angekleidet und eben am Unteraugut unsere eigene Station ohne Zuschauer aufgebaut, von der wir dank Liveeinstieg im Radio Salzburg und TV-Aufzeichnung für den ORF, den Menschen ein gesundes und friedvolles neues Jahr wünschen dürfen."

So wie in jedem Jahr sollen auch heuer mit diesem schönen Brauch Spenden für eine Familie in Abtenau gesammelt werden. In diesem Jahr kommt das Geld Jonah Wagenhofer und seinen Eltern Katharina und Christoph zugute. Der Junge erlitt noch im Mutterleib einen Schlaganfall, mit der Spende werden Therapien unterstützt.

Spendenkonto:

Raiffeisenbank Abtenau

AT 30 3500 1000 0016 7577

Verwendungszweck:

"Familie Wagenhofer"