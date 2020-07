Peter Weck erzählte auf der Burg Golling über sein ereignisreiches Leben.

GOLLING (tres). Der Regenponcho ist heuer zwar Pflicht als Accessoire eines jeden Festspielbesuchers, aber bei Peter Wecks Lesung herrschte Kaiserwetter. Viele nutzten den Aperitif vor Lesungsbeginn, um die Ausstellung "The Last Two Years" des Künstlers Jürgen Norbert Fux im Kunstraum der Burg Golling zu bewundern.

"War's das?" lautete das Programm von Peter Weck auf der Burg bei dem er ehrlich, lustig und charmant auf sein erfolgreiches bisheriges Leben blickte. Nachzulesen gibt es seine Erinnerungen übrigens auch im gleichnamigen Buch, das er im Anschluss an seine Lesung persönlich signierte.

Kaum zu glauben, er wird 90

Kaum zu glauben: Am 12. August wird der österreichische Schauspieler, Regisseur, Theaterproduzent und Theaterintendant jugendliche 90 Jahre.

Speziell im heurigen Jahr sind die Kunst- und Kulinarik-Festspiele auf Burg Golling mehr denn je auf Förderer und Sponsoren angewiesen, um ihr Programm in kleinerem Rahmen anbieten zu können, wie Festspielvorstand Hermann Döllerer betonte. Sponsor des Weck-Abends war der Salzburg Airport W.A. Mozart.

Zum Abschluss gab es Standing Ovations für Peter Weck, u.a. von Gudrun Heger, Geschäftsführerin des TVB Golling.

