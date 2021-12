All jene, die vor der Abfahrt den Berg selbst erklimmen möchten, kommen im Skigebiet Gaißau-Hintersee in den Genuss eines speziellen Angebotes für Pistentourengeher. Hier könnt ihr eine Saison-Skitourenkarte gewinnen!

GAISSAU-HINTERSEE (tres). Die BezirksBlätter und MeinBezirk.at verlosen 2x1 Skitouren-Saisonkarte für das Skigebiet Gaißau-Hintersee (Wintersaison 2021/22) im Wert von jeweils 120 Euro unter allen Teilnehmern dieses Gewinnspiels.

Folgende Leistungen sind im Ticketpreis inkludiert: Parkgebühr, Pistenmitbenutzung in der Abfahrt, Nutzung der Infrastruktur, eine Bergfahrt (je Tag) mit einem beliebigen Lift und die Inanspruchnahme der Pistenrettung bei Unfällen während der Betriebszeit.

Zwei Tourengeher-Abende

Die Aufstiegsspur für Pistentourengeher verläuft entlang der Piste vom Doppelsessellift bis zur Spielbergalm und von dort als Skitourenroute weiter zum Wieserhörndl. Die Pisten sind täglich von 08:30 bis 17:00 Uhr geöffnet.

2x1 Saison-Skitourenkarte für Gaißau-Hintersee 2021/22

Am Mittwoch ist Tourengeher-Abend in Gaißau. Dabei können ab dem Parkplatz Gaißau zum Wieserhörndl bis 22:00 Uhr Pistentouren entlang der Aufstiegsroute unternommen werden.

Am Freitag ist Tourengeher-Abend in Hintersee. Dabei können ab dem Parkplatz Hintersee zum Anzenberg bis 22:00 Uhr Pistentouren entlang der Aufstiegsroute (Piste Nr. 11+12) unternommen werden.

