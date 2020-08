295 Bachelor- und 127 Masterprüfungen haben in den letzten Wochen stattgefunden: Virtuell bzw. vor Ort – dieses Jahr unter strengen Sicherheitsmaßnahmen.

SALZBURG/PUCH-URSTEIN/KUCHL. Trotz den Coronavirus-bedingten Turbulenzen und notwendigen Umstellungen haben im Juni und Juli 422 Studenten erfolgreich ihr Bachelor- bzw. Masterstudium an der FH Salzburg abgeschlossen.

Die Sponsionsfeiern, bei denen der Studienabschluss der AbsolventInnen gefeiert wird, konnten diesen Sommer leider Corona-bedingt nicht am Campus stattfinden.

Dass man während dem Studium schon im Job steht, zeigt das Beispiel der Absolventin Stefanie Wieder: Parallel zum Bachelor Smart Building hat die Seekirchnerin bei einem bauphysikalischen Ingenieurbüro zu arbeiten angefangen. Die berufsbegleitende Organisationsform des Studiums ermöglichte auch die Vereinbarkeit von Job und Familie. 

„Die Themen nachhaltiges Bauen und erneuerbare Energien werden immer wichtiger in unserer Gesellschaft, deshalb habe ich mich für dieses Studium entschieden“, erklärt die 26-jährige. Als klaren Vorteil der FH sieht sie die Praxisnähe: „Während des Studiums arbeiten wir an verschiedenen Projekten. Unter anderem haben wir Planungen für das Seniorenheim Schwarzach und einem Spar-Markt in Obertrum durchgeführt," so Stefanie Wieder. Die einzelnen Planungsschritt erforderten von uns selbständiges Arbeiten und vernetztes Denken wie im Berufsleben."