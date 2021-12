Mit dem MeinBezirk-Newsletter bist du immer up to date. Zudem gibt es regelmäßig tolle Gewinnspiele und Gutschein-Aktionen exklusiv für Abonnenten. Dieses Mal verlosen wir 4x 1 Ski-Saisonkarte für Erwachsene in der Skiregion Dachstein West, gültig für die Saison 2021/22.



SALZBURG (tres). Dahingleiten auf 160 super präparierten Pistenkilometern zwischen Salzburg und Oberösterreich und dabei immer das traumhafte Dachstein-Panorama im Blick – das gibt es nur im Skigebiet Dachstein West.

1 Saisonkarte hat einen Wert von € 549,00 (Normaltarif). Folgende acht Skiregionen sind inkludiert:

Gosau, Rußbach & Annaberg

Freesports Arena Dachstein Krippenstein/Obertraun

Feuerkogel/Ebensee

Karkogel Abtenau

Sonnleitenlifte Abtenau

St. Martin am Tennengebirge

Zinkenlifte/Bad Dürrnberg

Skilift Lammertal Lungötz

Werfenweng

Die Bezirksblätter Salzburg verlosen 4x 1 Saisonkarte für Erwachsene in der Skiregion Dachstein West unter all ihren MeinBezirk-Newsletter-Abonnenten.

Du willst eine Saisonkarte haben? So geht's!

Dein Gutschein für die Saisonkarte kann von dir an den Kassen in Gosau - Rußbach - Annaberg eingelöst werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, der Gutschein ist nicht in bar ablösbar. Bitte beachten: In der heurigen Wintersaison ist ein 2G-Nachweis erforderlich!

So geht's: Abonniere jetzt den MeinBezirk Mail-Newsletter der Bezirksblätter (mindestens 1 Bezirk im Bundesland Salzburg deiner Wahl) und nimm an unserem Gewinnspiel teil. Unter allen Newsletter-Abonnenten im Bundesland Salzburg werden die glücklichen Gewinner gezogen (Ziehung/Zufallslos) und schriftlich verständigt.

Du bist bereits MeinBezirk-Newsletter-Abonnent? Dann nimmst du automatisch am Gewinnspiel teil!

--> HIER geht's zur Newsletter-Anmeldung für Salzburg

Hinweise zum Gewinnspiel

Teilnahmebedingung ist das zur Verlosung aufrechte Abonnement eines MeinBezirk-Newsletters mindestens eines Bezirks im Bundesland Salzburg --> HIER geht's zur Newsletter-Registrierung.

Gewinner werden auf die bei der Anmeldung zum MeinBezirk.at-Newsletter bekannt gegebenen E-Mail-Adresse vom Gewinn verständigt. Die Preise können nicht in bar abgelöst werden, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das Gewinnspiel endet am 06. Jänner 2022 um 23:59 Uhr. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Der Gewinngutschein muss vom/von der jeweiligen Gewinner/in persönlich an den Kassen in Gosau - Rußbach - Annaberg eingelöst werden.

Wenn du schon den meinbezirk.at-Newsletter (Salzburg) abonniert hast, nimmst du automatisch am Gewinnspiel teil. Willst du nicht am Gewinnspiel teilnehmen, dann kannst du der Teilnahme an der Verlosung widersprechen, indem du ein eMail mit "NEIN - Ski-Saisonkarte" an per eMail HIERHIN schickst. Hier geht’s zu den Datenschutzinfos der Verlosung.

