Dahingleiten auf 160 super präparierten Pistenkilometern zwischen Salzburg und Oberösterreich und dabei immer das traumhafte Dachstein-Panorama im Blick – das gibt es nur im Skigebiet Dachstein West.

LAMMERTAL (tres). Die BezirksBlätter und MeinBezirk.at verlosen 4x2 Tagesskikarten für Erwachsene in der Skiregion Dachstein West, gültig für die Wintersaison 2021/22, unter allen Teilnehmern des Gewinnspiels auf MeinBezirk.at/5075137.

Bitte beachten: In der heurigen Wintersaison ist ein 2G-Nachweis erforderlich! Das Gewinnspiel endet am 06. Jänner 2022 um 23:59 Uhr. Die Gewinner werden schriftlich verständigt.

Tagesskipässe für das Skigebiet Dachstein West