Allerhand los in der VS Annaberg

ANNABERG. Ein – im wahrsten Sinne – bewegter Winter liegt hinter den Schülern und Pädagogen der VS Annaberg. So nutzten sie das Angebot der Gemeinde Annaberg-Lungötz, die für die Schüler den Eintritt am Eislaufplatz in Abtenau übernahm. Die Kinder hatten viel Spaß und machten neue, sportliche Erfahrungen. Coronabedingt wurde der Fasching heuer in der Schule nur im kleinen Rahmen gefeiert. Jede Klasse gestaltete intern ein paar nette Stunden mit Spielen und Musik. Dazu gab es köstliche Faschingskrapfen, welche ebenso von der Gemeinde Annaberg bereitgestellt wurden.

Ski- und Bobrennen

Ein „Schulskirennen der ganz anderen Art“ fand bei besten Bedingungen auf der Piste an der Donnerkogelbahn statt. Die Schüler und Kindergartenkinder absolvierten ein „Gleichzeitrennen“ in zwei Durchgängen. Wer zwei Läufe in möglichst gleicher Zeit schaffte, durfte sich als großen Sieger feiern lassen. Sogar eine Bobklasse ging dieses Jahr an den Start. Tatkräftig unterstützt wurden die Lehrkräfte von der Skischule „Freeride – alpin“, die mit den Schulklassen bereits im Jänner kostenlose Trainingseinheiten im Schnee absolvierte. Auch die Organisation, Durchführung und Siegerehrung des Rennes wurde von der Skischule „Freeride – alpin“ übernommen, sogar die Pokale, Medaillen und Urkunden wurden unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Salzburg be-greifen

Mit dem Programm "Salzburg begreifen" machen sich die Schüler der 3. und 4. Klasse auf einer überdimensionalen Landkarte ein Bild von den Besonderheiten des Bundeslandes Salzburg. Auf der 3D-Landschaft werden Flüsse, Berge, Pässe und mehr lebendig und begreifbar. Gesponsert wurde das spannende Lehrmaterial von der Familie Kaindl, die den Kindern der VS Annaberg sowie der VS Lungötz dadurch einen abwechslungsreichen und lebensnahen Sachunterricht ermöglicht.