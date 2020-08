1.338 Tonnen illegal entsorgter Müll auf Salzburgs Autobahn verursacht Kosten von 2,1 Millionen Euro. Bei den Kosten liegt Salzburg am zweiten Platz hinter Niederöstereich.

GOLLING/SALZBURG. 1.338 Tonnen Müll sammelten 2019 die 90 Mitarbeiter der Autobahnmeistereien im Land Salzburg ein. Damit liegt das Land Salzburg an dritter Stelle bei den achtlos weggeworfenen Müll an der Autobahn. Die vier Salzburger Autobahnmeistereien Golling, Flachau, St. Michael und Liefering sind für das mehr als 140 Kilometer langen Salzburger Autobahnnetz zuständig.

"Im Kampf gegen Müll und Littering besteht dringender Handlungsbedarf“, sagt ASFINAG-Vorstand Hartwig Hufnagl, „daher haben wir die Aktion ´Ich bin eine Autobahn – kein Mistkübel` ins Leben gerufen. Leider landet immer mehr Müll nicht in den dafür vorgesehenen Containern und Mistkübeln, sondern direkt auf der Strecke und den Rastplätzen. Rund ein Viertel des Jahresmülls muss mit großem Aufwand händisch aufgesammelt werden, ein Großteil davon sind Plastikflaschen, die leicht zu Wurfgeschossen werden und damit auch ein erhebliches Risiko für die Verkehrssicherheit darstellen.“

Die ASFINAG-Müll-Hitliste 2019

1.866 Tonnen in Niederösterreich (2,9 Millionen Euro Kosten)

1.342 Tonnen in der Steiermark (2 Millionen)

1.338 Tonnen in Salzburg (2,1 Millionen) (2018: 1.330 Tonnen)

1.332 Tonnen in Tirol (2 Millionen)

1.299 Tonnen in Oberösterreich (2 Millionen)

768 Tonnen in Kärnten (1,2 Millionen)

420 Tonnen im Burgenland (652.000)

276 Tonnen in Vorarlberg (428.000)

46 Tonnen in Wien (71.000)

Jedes Jahr fallen tausende Tonnen Müll auf den 56 ASFINAG-Rastplätzen und 87 Raststationen entlang der Autobahnen und Schnellstraßen an. Insgesamt waren es 2019 8.687 Tonnen. Damit zeigt sich im Vergleich zu 2018, mit 8.773 Tonnen, ein leichter Rückgang.



„Die Tonnen an Müll machen dennoch deutlich, dass Maßnahmen zur Müllreduktion dringend nötig sind“, sagt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.