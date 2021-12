Während Banken bei Kryptowährungen zurückhaltend sind, verlor ein Tennengauer an Anlagebetrüger mehr als 29.000 Euro. Die PKriminalpolizei ermittelt.

HALLEIN. Traditionelle Geschäftsbanken stehen dem Handel mit digitalen Währungen (Kryptowährungen) zurückhaltend bis ablehnend gegenüber.



"Dieses Angebot gibt es im Internet und jeder Kunde muss selbst entscheiden ob er das macht. Wir, als Raiffeisenbank, machen das nicht", sagt Herbert Weiss, Geschäftsführer der Raiffeisenbank Hallein - Oberalm.

Der Bankmanager sieht seine Mittelständischen Kunden auch nicht als die potentielle Zielgruppe für Kryptowährungen an.



"Wenn jemand soviel Geld hat um zu spekulieren, dann soll er es machen. - Aber ohne unsere Bank", so Weiss.

Ähnlich verhält es sich bei hochspekulativen Optionsscheinen. Auch hier rät der Banker zur Vorsicht.



"Wenn das jemand vorhat und im Internet selbst durchführt, kann er zwar bei uns ein Depot eröffnen. Aber das wird schriftlich festgehalten", erklärt der Bankmanager den Ablauf.

In einem solchen Fall liegt das Risiko beim Spekulanten. Eine Haftung der Bank liegt dann nicht vor. Von einer herkömmlichen Bank wird weder eine Empfehlung noch ein Abraten zu einer derartigen Transaktion vorgenommen, da dies im persönlichen Entscheidungsbereich liegt.

Finanzmarktaufsicht geht gegen Anlagebetrüger vor.

Ein 53-Jähriger Mann aus dem Tennengau ist ein Opfer eines Anlagebetruges geworden. Der Tennengauer war durch ein Online-Inserat im Oktober auf eine Handelsplattform mit Kryptowährung aufmerksam geworden und beschloß zu investieren.

Nach einer Einlage von rund 250 Euro, wurde er mehrmals telefonisch von einem "Betreuer" kontaktiert und zu zwei weiteren Überweisungen von insgesamt 25.000 Euro animiert.

Als der vermeidliche Anleger sich seinen Gewinn auszahlen lassen wollte, wurde er zu einer zusätzlichen Überweisung von mehr als 4.000 Euro definiert als"Steuern" überredet. Es erfolgte bis zum heutigen keine Geldanweisung an den Mann. Dieser wandte sich daher an die Polizei. Die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei laufen.

Wissenswertes: Kryptowährungen

Kryptowährung / Digitales Zahlungsmittel

[/i]Als Kryptowährung bezeichnet man eine dezentrale digitale Währung auf Blockchain-Basis, die kryptografisch verschlüsselt und dadurch gegen Fälschung gesichert ist. Sie ermöglicht einen selbstorganisierten, bargeldlosen Zahlungsverkehr im Internet. Traditionelle Geschäfts- oder Zentralbanken bleiben hierbei außen vor.

Die erste Kryptowährung, die bekannt wurde, nennt sich Bitcoin. In Erscheinung getreten ist sie 2009. Es gibt auch andere Kryptowährungen, wie zum Beispiel Ether, Litecoin, Ripple und Stellar. Kryptowährungen sind nicht staatlich und werden von keiner Zentralbank herausgegeben.

Sie stellen ein alternatives Zahlungsmittel dar, ähnlich wie es Zigaretten in der Nachkriegszeit waren. Der Erfinder einer Kryptowährung bestimmt per Code, wie viele digitale "Münzen" in Umlauf gebracht werden. Die Anzahl der Währungseinheiten kann also limitiert sein, bei Bitcoin sind es beispielsweise 21 Millionen.

Quelle: Volks- und Raiffeisenbanken

