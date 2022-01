28. Jahr alter Halleiner Fahrzeuglenker flüchtete mit 2,32 Promille vor einer Polizeistreife in Oberalm. Die Polizei stellte ihn nach einer Verfolgungsjagd. Der Führerschein ist dem Lenker für das Erste einmal abgenommen worden.

OBERALM/PUCH. Am Samstagabend des 29. Jänner 2022 wurden an der Halleiner Landesstraße routinemäßige Lenker- und Fahrzeugkontrollen von der Polizei durchgeführt. Ein 28-jähiger Halleiner missachtete Anhaltezeichen der Polizei und fuhr mit hoher Geschwindigkeit an den Beamten vorbei.

Eine Verfolgungsjagd führte nach Puch

Die Polizeistreife nahm die Verfolgung des in Richtung Puch fahrenden Personenkraftwagens (PKW) auf. In Oberalm fuhr der PKW-Lenker in eine Seitengasse und parkte seinen PKW vor einem Wohnhaus. Die Beamten der Polizei konnten den 28-jährige Halleiner stellen und unterzogen ihn einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle.

Ein durchgeführter Alkomattest ergab 2,32 Promille. Eine Weiterfahrt wurde dem Halleiner untersagt. An Ort und Stelle nahmen die Exekutivbeamten sowohl den Führerschein als auch den Fahrzeugschlüssel vorläufig ab. Der 28-jährige Halleiner wurde bei bei der Bezirkshauptmannschaft Hallein angezeigt und muß mit einem Strafverfahren rechnen.

