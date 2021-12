BAD VIGAUN. Da heuer das Cäciliakonzert der Trachtenmusikkapelle nicht stattfinden konnte, haben sich die Musiker was Besonderes ausgedacht und möchten die musikalischen Botschaften auf eine kreative Weise überbringen. Am Dorfplatz der Kurgemeinde steht ein „WeihnachtsLiederBaum“, dort kann sich die Bevölkerung die Notenblätter selber pflücken. In Zusammenarbeit mit dem Salzburger Volksliedchor werden so Advent- und Weihnachtslieder mit Text und Noten ein Geschenk für alle, die zu Hause gerne Weihnachtslieder singen oder spielen. „Der Baum mit den Liedtexten wird von den Mitgliedern der Trachtenmusikkapelle laufend befüllt“, so Kapellmeister Hieronymus Bitschnau.