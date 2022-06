"Natur in der Gemeinde" – so heißt die Aktion, die zu mehr Artenvielfalt in den Gemeinden führen soll.

TENNENGAU. Dass Unkraut jäten auch Spaß machen kann, zeigen jedes Jahr wieder die Teilnehmer der "Umweltbaustelle" in St. Koloman. Hans Otty, Wegewart des Alpenvereins, begleitete die Jugendlichen dabei und gab ihnen das nötige Hintergrundwissen: "Bei den Neophyten handelt es sich um eingeschleppte Gewächse – das drüsige Springkraut droht, heimische Arten zu verdrängen." Ursprünglich aus Indien als Zierpflanze eingeführt, vermehrt sich das Springkraut schnell, erklärt Carolin Klar vom Salzburger Institut für Raumordnung.

"Bewusstsein schaffen"

Projekte wie dieses sind Teil von "Natur in der Gemeinde", St. Koloman und Oberalm sind tatkräftig dabei. "Für uns ist das sehr positiv, es geht darum, Bewusststein zu schaffen", erklärt St. Kolomans Bürgermeister Herbert Walkner. Dieses Jahr wurde im Mai ein weiteres Projekt ausgeführt: Eine Magerblumenwiese wurde vor dem Zugang zu Volksschule und Kindergarten angelegt. Auf den Schotteruntergrund wurde eine zwei Zentimeter dicke Schicht aus sterilem Grünschnittkompost aufgebracht und oberflächlich eingearbeitet. Darauf kamen dann die Wildblumensamen, zur leichteren Handhabbarkeit mit Sand gestreckt, da nur drei bis fünf Gramm Samen auf einen Quadratmeter kommen. Der Kompost ermöglicht, dass die Samen im mageren Schottersubstrat keimen und anwachsen können.

"Wilde Ecken zulassen"

Ein kleines, aber ein wichtiges Zeichen, ist Landschaftsgärtner Robert Siller überzeugt. "So kann Biodiversität Schritt für Schritt gefördert werden." In den vergangenen Jahren kam es zu einem starken Insektensterben, ein Umdenken sei erforderlich. "Viele kleine Trittsteinbiotope können im Netzwerk Ersatzlebensräume schaffen." Siller rät, Gärten nicht zu sauber zu halten: "Wildkräuter oder Laub sollten nicht gleich entfernt werden." Das komme nicht nur der Natur zugute, sondern auch den Menschen. "Ein Naturgarten ist pflegeleichter und bietet oft bessere Erholungsmöglichkeiten." Bei der Aktion "Calendula" des Bildungswerks Salzburg stehen die privaten Gärten im Fokus: Workshops wurden in mehreren Gemeinden abgehalten, konkrete Hilfestellungen wurden dabei ebenso angeboten wie Beratung.

