Nach einer Idee von SPÖ-Gemeinderat Walter Svoboda soll in Kahlsperg neben dem Sportplatz auf dem Gelände des Struber-Lagerplatzes, den die Gemeinde gekauft hat, ein Bewegungspark mit Beachvolleyplatz, Pumptrack und anderen sportlichen Möglichkeiten entstehen.

OBERALM. Gemeinderat Anton Zuckerstätter (FPÖ) bringt nun einen anderen Standort ins Spiel, der um ein vielfaches günstiger wäre: „Unsere Fraktion schlägt den Platz am großen Gelände bei der Volksschule vor. Hier wäre die komplette Infrastruktur, wie Beleuchtung und WC-Anlagen, vorhanden.“

Platzprobleme sind akut

Laut Zuckerstätter könnte dann der Platz in Kahlsperg für den Bauhof genutzt werden, der schon seit langem mit Platzproblemen kämpft: „Schneepflug, Schneefräse, Salzstreugeräte, diverse Maschinen des Bauhofs und die Weihnachtshütten wären dort gut untergebracht“, so der FPÖ-Gemeinderat. Für den Bewegungspark in Kahlsperg werden rund 300.000 Euro veranschlagt, laut Bürgermeister Hans-Jörg Haslauer (ÖVP) soll noch heuer mit der Umsetzung begonnen werden.

„Wir sind nicht gegen die Anlage, im Gegenteil, wir befürworten das für unsere Jugend. Aber der Platz in der Nähe der Volksschule wäre besser geeignet und auch finanziell günstiger. Denn in Kahlsperg müsste die gesamte Infrastruktur mit Flutlicht und WC neu errichtet werden. Und das wird sicher mehr kosten als 300.000 Euro.“

, so Anton Zuckerstätter.