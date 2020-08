Das Einsatzkommando Cobra trainiert im alten Seniorenwohnheim Golling. Unterschiedliche Einsatzszenarien werden durchgespielt. Das leerstehende Gebäude ist der ideale Übungsort für die Polizeisondereinheit. Alleine 2019 kam es zu mehr als 3.000 Cobra Einsätzen.

GOLLING. Wer in den letzten Tagen beim alten Seniorenwohnheim in Kuchl vorüber kam, konnte Einsatzkräfte der Cobra beim Abseilen an Häuserwänden, Türknallen und laute Kommandorufe hören. Um für die gefährlichen Einsätze gerüstet zu sein, trainiert das Einsatzkommando Cobra immer wieder in leerstehenden Gebäuden. So derzeit auch im alten und unbewohnten Seniorenwohnheim in Golling, das die Salzburg Wohnbau kürzlich von der Gemeinde erworben hat. Das Gebäude eignet sich optimal für das Einsatztraining, denn es können dort unterschiedliche Einsatzszenarien geübt werden. Und da es demnächst abgerissen wird, können dabei auch Farbmarkierungswaffen und technische Hilfsmittel verwendet werden.



„Wir kooperieren in diesem Bereich schon länger mit der Cobra, denn es ist eine sehr wichtige Spezialeinheit im Dienste unserer Sicherheit“, informiert Thomas Maierhofer, Prokurist der Salzburg Wohnbau.

Weitere Trainingseinsätze sollen in nächster Zeit auch am ehemaligen Reisinger-Areal in Hallein und in der leeren alten Volkschule in Anif stattfinden.

2019 mehr als 3.000 Cobra-Einsätze

Das Einsatzkommando Cobra ist die wichtigste polizeiliche Sondereinheit in Österreich. In Salzburg befindet sich eine Außenstelle, ebenso in Klagenfurt und Feldkirch. Hauptsitz der Sondereinheit ist Wiener Neustadt. Weitere Standorte sind in Wien, Graz, Linz und Innsbruck. Die Aufgabenbereiche der Cobra-Spezialeinsatzkräfte sind vielfältig und reichen von der täglichen Unterstützung der Polizeidienststellen beim Einschreiten gegen gefährliche, meist bewaffnete Täter über Personenschutzdienste und Air-Marshal-Einsätze bis hin zu klassischen Antiterroraufgaben wie Geisellagen sowie Festnahmen von Schwerkriminellen und Terroristen. Mehr als 3.000 Einsätze verzeichnete das Einsatzkommando Cobra 2019.