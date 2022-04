Exakt nach 30 Jahren als Direktor übergab Thomas Kreuz die Leitung der EMCO-Klinik am 1. April an den gebürtigen Halleiner Tarik Mete weiter.

HALLEIN-BAD DÜRRNBERG. Die EMCO-Privatklink hat seit 1. April mit dem 35-jährigen Tarik Mete einen neuen kaufmännischen Geschäftsführer. Thomas Kreuz geht nach 30 Jahren in Pension. Der neue Geschäftsführer stammt aus Hallein und lebt in der Landeshauptstadt Salzburg, wo er für die Sozialdemokraten im Gemeinderat sitzt.

30 Jahre für die Gesundheit

Vom 1. April 1992 bis zum 1. April 2022 stand Thomas Kreuzer der EMCO-Privatklinik als deren kaufmännischer Direktor vor. Nach 30 Jahren geht er nun in den Ruhestand.

Foto: EMCO Privatklinik

hochgeladen von Martin Schöndorfer STADTNAH, Geschäftsstelle Tennengau

Vom 1. April 1992 bis zum 1. April 2022 stand Thomas Kreuzer der EMCO-Privatklinik als deren kaufmännischer Direktor vor. Nach 30 Jahren geht er nun in den Ruhestand. Seine Tätigkeit begann er in der damaligen zweistöckigen Kuranstalt am Dürrnberg. Mit der Kuranstalt und der Krankenanstalt für Rheumatologie und Dermatologie umfasste das Haus bereits zwei Fachabteilungen. In den folgenden Jahren erfolgte eine Umgestaltung in eine moderne qualitätszertifizierte Privatklinik mit 14 medizinischen Fachabteilungen und rund 130 Mitarbeitern.

Weg weiter beschreiten

EMCO-Vorstand (v. l.): Tarek Mete, Gabriele Lurz, Wolfgang Gruber.

Foto: EMCO Privatklinik

hochgeladen von Martin Schöndorfer STADTNAH, Geschäftsstelle Tennengau

„Die EMCO-Privatklinik ist eine einzigartige Krankenanstalt mit einem außergewöhnlichen Potenzial“, betont Tarik Mete. „Es ist mir eine große Freude, den erfolgreichen Weg der EMCO-Privatklinik gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der Direktion und unseren 130 Mitarbeitern fortzusetzen. Die EMCO-Privatklinik ist eine gut ausgestattete Klinik mit einem qualitativ hochwertigen medizinischen Leistungsangebot. Das, was uns aber besonders macht, ist, dass unsere Patienten gerne hierher nach Bad Dürrnberg kommen, um wieder gesund zu werden“, sagt der neue kaufmännische Leiter Tarik Mete.

Zur Person Tarik Mete

Der gebürtige Halleiner Tarik Mete ist Vertragsjurist, Politikwissenschafter und hat seinen Master of Business Administration (MBA) in Health Care Management an der SMBS – Universität Salzburg absolviert

Foto: EMCO Privatklinik

hochgeladen von Martin Schöndorfer STADTNAH, Geschäftsstelle Tennengau

Der gebürtige Halleiner Tarik Mete ist Vertragsjurist, Politikwissenschafter und hat seinen Master of Business Administration (MBA) in Health Care Management an der SMBS – Universität Salzburg absolviert. In den vergangenen neun Jahren war er in der Österreichischen Gesundheitskasse tätig. Zum Aufgabenbereich des Halleiners zählen u. a. das Vertragswesen, die Schaffung von Versorgungsstrukturen, wie etwa Primärversorgungszentren und die gesamte Abrechnung der Ärtze, Therapeuten und Ambulatorien.

Zur Sache

Die EMCO Privatklinik liegt in Bad Dürrnberg bei Hallein/Salzburg auf knapp 800 Höhenmeter. In 14 Fachabteilungen sind rund 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Die EMCO Privatklinik ist eine PRIKRAF fondsfinanzierte private Krankenanstalt und verrechnet die Pflichtkassenleistungen direkt mit dem Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit und Pflege.

Das könnte dich auch interessieren

"Sarah Moussa - Augenärztin aus Leidenschaft" HIER

Weitere Beiträge aus dem Bezirk Hallein

Weitere Beiträge aus dem Tennengau HIER

Weitere Beiträge von Martin Schöndorfer HIER