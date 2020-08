HALLEIN. Die Suzuki Streetsoccer Fun Tour hat ihr Endziel im Tennengau mit Hallein erreicht und und steuert nun den Flachau an. Vom Einsatz der jungen Kicker zeigte sich der Trainer Stefan Wimmer sehr angetan, der dieses Jahr zum ersten Mal dabei war: "Mich freut es sehr, dass ich bei dem pädagogischen Sozialprojekt von Sports and more mitarbeiten, und den Kindern und Jugendlichen meine fußballerischen Fähigkeiten und Fertigkeiten weitergeben kann. Viele der Eltern, die ihren Kindern beim Spielen zugesehen haben, waren ebenso erfreut, dass es dieses Angebot, vor allem weil es gratis ist, gibt."