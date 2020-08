Das musikalische Portrait einer Freundschaft zum Festspielabschluss auf der Burg Golling.

GOLLING. Der Auftakt und der Abschluss der Gollinger Festspiele haben mehrere Gemeinsamkeiten: prachtvolles Kaiserwetter und einen Hochgenuss an virtuoser Musik. Zum Abschluss der Festspiele präsentierte Intendant Philipp Preimesberger, mit der ihm gewohnten Leichtigkeit eines musikalischen Reiseführers, das verbindende und trennende der Freunde Lehár und Puccini. Unterstützt wurde er dabei von den bemerkenswerten Musikern Shira Epstein (1. Violine), Tomas Vinklat (2. Violine), Mathias Hink (Viola), Franz König (Bass), Pavel Singer (Klavier) und am Cello von Philipp Preimesberger in persona.

Der Intendant Philipp Preimesberger hat 2020 wieder ein mitreißendes Programm erstellt.

Lehár und Puccini im Duo

Auf die – nicht gestellte – Frage ob Lehar und Puccini zusammenpassen, hatte Preimesberger vorab zur Erklärung die Antwort: "Wir meinen: Ja! Der eine ein Meister in der Oper, der andere in der Operette. Die Beiden kannten und schätzten sich und dies so sehr, dass sie sich im Fach des jeweils anderen versuchten. Heraus kamen vor allem schlechte Kritiken: „Puccini ist ein schlechter Lehár.“ – „Lehár ist der Puccini des kleinen Mannes“. Also präsentieren wir die beiden Meister von ihrer besten Seite und zeigen die Parallelen und gegenseitigen Beeinflussungen."

Judith Halasz und Julian Henao Gonzales begeisterten zu Lehar und Puccini das Publikum.

Aber was wären diese Komponisten ohne Gesang: Der Sopranistin Judith Halasz gelingt es von Beginn an, das Publikum zu begeistern. Dem Tenor Julian Henao Gonzales nimmt man den heißblütigen Liebeswerber mit jedem Ton ab. Ein würdiger Abschluss der Gollinger Festspiele.

