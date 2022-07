Acht Küken konnten von der Polizei aus einer Odyssee gerettet und der wartenden Entenmutter zurückgebracht werden.

HALLEIN/RIf. Eine Entenfamilie verirrte sich laut Polizei gestern in einen privaten Garten und schließlich in den dortigen Pool. Die acht Küken konnten schließlich von der Polizei in einen Karton eingesammelt und wohlbehalten zur Salzach, zu ihrer aufgeregten Entenmama, gebracht werden.

