Weihnachts-Spendenaktion von Stadt Hallein und TVB Hallein-Bad Dürrnberg erbrachte für Hochwasseropfer 2.000 Euro.

HALLEIN. Das Hochwasser in Hallein vom vergangenen Sommer hat in der Stadt Hallein große Schäden angerichtet, die zum Teil noch längst nicht behoben sind. Die Spendenfreudigkeit der Halleiner Bevölkerung ist nach wie vor ungebrochen. Beim Adventmarkt am Bayrhamerplatz wurde an fünf Tagen für die Opfer des letztjährigen Hochwassers gespendet.

Bei der Charity-Aktion der Stadt Hallein und des Tourismusverbandes Hallein-Bad Dürrnberg (TVB Hallein) beteiligten sich Einheimische und Gäste gleichermaßen. Insgesamt

wurden 2.000 Euro gespendet. Jedes Los nahm am Gewinnspiel teil. Zu gewinnen gab es fünfmal ein Wochenende für zwei Personen in einer der Kleinen Historischen Städte.

Die Kleinen Historischen Städte, bei denen auch Hallein Mitglied ist, sind österreichische Städte mit Stadtrecht und maximal 45.000 Einwohner. Zu den Kleinen Historischen Städten zählen unter anderem Judenburg, Freistadt oder Baden bei Wien.



„Die Bereitstellung der Gewinne ist auch eine besonders schöne Geste der Kleinen Historischen Städte – sie unterstreicht die Solidarität auch über die Bundesländergrenzen hinaus“, freut sich Tourismusverband-Chef Rainer Candido.

Am 11. Jänner 2022 wurde der Scheck mit dem Erlös aus dem Losverkauf an Bürgermeister Alexander Stangassinger übergeben (v.l.): Rainer Candido (Geschäftsführer TVB Hallein - Bad Dürrnberg), Bürgermeister Alexander Stangassinger.

Miteinander. Füreinander.

Am 11. Jänner 2022 wurde der Scheck mit dem Erlös aus dem Losverkauf an Bürgermeister Alexander Stangassinger übergeben. Auch die Gewinner wurden mittlerweile gezogen: es sind unter anderem Robert Hausmann, Herbert Landauer, Simone Ramsauer, Eva Hallinger und Kathrin Hinteregger die sich über einen Preis freuen dürfen.



„Jede Spende hilft den Betroffenen des Hochwassers und ist außerdem eine Geste des Mitgefühls und des Zusammenhalts“, so Bürgermeister Stangassinger. „Wir freuen uns sehr, dass sich so viele an der weihnachtlichen Charity-Aktion beteiligt haben, ganz im Sinne von ‚Miteinander. Füreinander.´“

Unsere Soldaten im Einsatz: So wie dieser unbekannte Soldat, halfen zahlreiche Soldaten und Freiwillige beim Hochwassereinsatz 2021 in Hallein der Bevölkerung.

