HALLEIN. Beim Kleinkaliber-Eröffnungs- und Königsschießen der Schützengilde kürte sich Martin Reiter zum neuen Schützenkönig. Knapp 40 Schützen und Schützinnen boten in den verschiedenen Spezialbewerben gute Leistungen und hier konnten Franz Bauernhansl, Anita Berghammer, Max Fellner, Jonas Gimpl, Franz P.-Essl und Walter Ronacher die Siege erkämpfen. "Ein spezieller Dank ergeht an Gasthof Egglgut und Cafe am Steg für die kulinarische Unter-stützung und an Blumen Ruhnau für die florale Ausschmückung", so Oberschützenmeister Essl.