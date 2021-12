Statt der Spieleolympiade setzten die Judokas Hallein-Golling dieses Jahr ein Zeichen.

SCHEFFAU. Die Judounion Hallein-Golling hätte eigentlich am Freitag, den 17. Dezember, eine Spieleolympiade für Kinder und Eltern mit anschließender Weihnachtsfeier beim Wirt geplant gehabt. Coronabedingt war dies bei der Anzahl an Mitgliedern leider nicht möglich, so lud Obmann Andreas Bernhofer zu einer Fackelwanderung zur alten Mühle in der Oberscheffau ein.

Ein Lebkuchenjudoka

Dieser Einladung folgten über 100 Jungjudokas, Eltern und Trainer und es entstand eine Lichterkette über mehrere 100 Meter. An der Mühle angelangt gab es Kekse und Tee und nach einer kurzen Pause begaben sich alle wieder auf den Rückmarsch. Am Ziel angelangt bekamen alle Kinder einen Lebkuchenjudoka, den die Trainerdamen für alle gebacken hatten sowie den druckfrischen Jahresrückblick 2021. Die Bürgermeister von Kuchl und Golling, Thomas Freylinger und Peter Harlander marschierten ebenfalls mit und zeigten so die Verbundenheit zu dem Verein. Mit dieser Veranstaltung klang die Sportsaison 2021 aus. Mit 10. Jänner 2022 nimmt die Judounion Hallein-Golling in allen Sektionen wieder ihren Trainingsbetrieb auf und freut sich natürlich, wenn viele zum fünfwöchigen kostenlosen Schnuppertraining kommen.

>>>Mehr News aus dem Tennengau lesen Sie hier.<<<