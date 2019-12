GAISSAU-HINTERSEE (tres). Nachdem es im vergangenen Jahr im stillliegenden Skigebiet Gaißau-Hintersee anfangs keine offizielleRegelung für die Benutzung der Parkplätze gab, tritt der Tourismusverband Krispl-Gaißau nun mit

einer Lösung an die Öffentlichkeit.

"Ein Erhalt des Skigebietes Gaißau-Hintersee in Salzburger Stadtnähe liegt dem TourismusverbandKrispl-Gaißau am Herzen", erklärt Initiator Andreas Schnaitmann vom TVB Krispl-Gaißau. Aus diesem Grund wird es für die Saison 2019/2020 erstmals wieder einegeregelte Nutzung der Infrastrukturen an den jeweiligen Talstationen geben.

8 Euro Parkgebühr pro Auto

Der Parkplatz in Gaißau wird gegen eine Tagesparkgebühr von 8 € zukünftig wieder benutzbar sein.Der Münzparkautomat befindet sich an der Kasse der Talstation. Besucher müssen die Gebühr

passend bereithalten. Dafür stehen ihnen die Parkmöglichkeit, eine öffentliche Toilette sowie drei

offene Berghütten (Schirlastubn, Spielbergalm und Latschenalm) zur Verfügung.

"Auch im Tal freuensich die Tourismusbetriebe auf den Besuch der Gäste", freut sich Bürgermeister Andreas Ploner: "Zudem wird für eine notwendigeMüllentsorgung im Gebiet gesorgt. Die Kosten wurden im Sinne der Besucher so gering wie möglich

gehalten, dafür steht das Gebiet im Winter wieder jedem offen."

Alpenvereinsmitglieder bekommen Vergünstigung

Mitglieder des Alpenvereins Salzburg kommen in den besonderen Genuss eines preisreduziertenSaisontickets, das ab 2. Jänner 2020 in der Geschäftsstelle der Sektion in der Nonntaler Hauptstraße in

Salzburg für 72 € erworben werden kann.

Für Nicht-Mitglieder beträgt der Preis des Saisontickets80 € und kann im Tourismusbüro Krispl-Gaißau bezogen werden. "Von der Aufrechterhaltung des Gebietes profitieren alle Einwohner der umliegenden Gemeinden und

sämtliche Touristen, die den Ort im Winter besuchen", meint auch der Obmann des TVB Krispl-Gaißau Norbert Walkner: "Somit konnte binnen kürzester Zeit einsinnvolles Angebot erstellt werden, das eine Nutzung des Gebietes vorerst ohne Liftbetrieb

ermöglicht."

Die Gemeinde Krispl und das Land Salzburg, die Österreichischen Bundesforste, derTourismusverband Krispl-Gaißau sowie der Alpenverein Salzburg unterstützen das Vorhaben und

setzen sich für den Erhalt des Naherholungsgebietes ein.