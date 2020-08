Helmut Klose ist seit 22 Jahren Bürgermeister in Puch. Unter seiner Führung hat sich der Ort bestens entwickelt und das Budget ist stetig gestiegen. Aber noch sind zahlreiche Großprojekte zu verwirklichen.



PUCH. Bürgermeister Helmut Klose könnte eigentlich zufrieden sein, was unter seinem „Kommando“ im Ort geschehen ist. Aber der umtriebige Bürgermeister hat noch lange nicht genug und es gibt noch viele Herausforderungen.

BEZIRKSBLÄTTER: Herr Bürgermeister, auf was sind sie besonders stolz?

KLOSE: Wir haben zahlreiche wichtige Projekte abgewickelt. Ich denke nur an das neue Seniorenwohnheim und die Komplettsanierung bzw. den Umbau des Gemeindehauses. Auch das jahrelang brachliegende Gewerbegebiet in Urstein ist für den Ort sehr wichtig und alle Grundstücke sind verkauft. In der Zwischenzeit haben sich zahlreiche Unternehmen angesiedelt oder werden sich in den nächsten zwei Jahren noch ansiedeln.

Es gibt aber wahrscheinlich noch viel zu tun?

KLOSE: Das ist richtig. Es werden wichtige Straßen saniert und der Bau des neuen Recyclinghofes hat bereits begonnen. Weiters wird die Bahnunterführung Schulstraße aufgeweitet, der Grubbauernweg verlegt, verkehrsberuhigte Maßnahmen im Ort gesetzt und in St. Jakob Startwohnungen errichtet.Den Umbau des ehemaligen Seniorenhauses in ein Haus für betreutes Wohnen und in ein Tageszentrum müssen wir vorerst zurückstellen, da wir noch nicht wissen, wie sich die Finanzen coronabedingt entwickeln werden.

Ist Puch eine reiche Gemeinde?

KLOSE: Derzeit sicherlich auf Grund der vielen Projekte noch nicht. Doch in ein paar Jahren werden wir gut aufgestellt sein und dann schaut es anders aus.

Wenn Sie jetzt einmal nicht Bürgermeister sind, wird Ihnen bestimmt auch nicht fad?

KLOSE: Der Umbau des Gemeindeamtes war eine riesige Herausforderung und wir alle haben sehr viel Zeit und Arbeit eingebracht. Außerdem helfe ich meinem Sohn in seinem Betrieb, der mein Elektrounternehmen bald übernehmen wird. Ich bin halt mit Leib und Seele Elektromeister und arbeite hier sehr gerne. Das ist derzeit mein Hobby, für etwas anderes habe ich momentan keine Zeit.

Und welche Hobbies haben Sie?

KLOSE: Ich freue mich wieder sehr, wenn ich mit meinem Motorrad unterwegs sein kann oder mit dem Fahrrad unsere wunderbare Gegend erkunden werde. Außerdem bin ich bei der Feuerwehr und verschiedenen Vereinen. Da freue ich mich wieder auf ein gemütliches Zusammensitzen.

Interview: Josef Wind