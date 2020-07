Die Erzdiözese Salzburg trauert um Georg Neureiter, der am 18. Juli 2020 im 88. Lebensjahr und im 63. Priesterjahr verstorben ist.

KUCHL. Georg Neureiter wurde am 13. Juni 1933 in Kuchl geboren. Nach der Matura im erzbischöflichen Borromäum 1953 studierte er an der theologischen Fakultät in Salzburg und empfing am 13. Juli 1958 durch Erzbischof Andreas Rohracher die Priesterweihe.

Früher Werdegang

Neureiter war 1959 in St. Gilgen und von 1959 bis 1960 in Scheffau am Wilden Kaiser als Pfarrprovisor tätig. Von 1960 bis 1962 wirkte er als Kooperator in Kundl und von 1962 bis 1966 in Zell am See. 1966 war der Geistliche Excurrendo-Provisor – ein Pfarrprovisor, der nicht in der betreuten Pfarre wohnt – in Viehhofen.

29 Jahre im Lungau

Von 1966 bis 1995 war Neureiter Pfarrprovisor in St. Margarethen im Lungau und gleichzeitig von 1970 bis 1995 Pfarrer und Dechant in Tamsweg und zu dieser Zeit auch für einige Jahre Pfarrprovisor in Lessach und Seetal. Während seiner Zeit als Pfarrprovisor in St. Margarethen war er verantwortlich für das Bildungshaus St. Augustin, begann dort 1966 mit einer einjährigen Haushaltungsschule und 1972 mit einer dreijährigen Fachschule und dem damit verbundenen Aus- und Neubau und legte somit den Grundstein für die erfolgreiche katholische Privatschule MultiAugustinum. Der beliebte Geistliche war seit dem 1. September 1995 Pfarrer der Stadtpfarre Salzburg-Liefering und auch Vertreter im Priesterrat. Am 1. März 2017 trat er seinen Ruhestand an.

Begräbnis in Kuchl

Die heilige Messe (Feldmesse) zum Abschied vom Verstorbenen findet am Donnerstag, dem 23. Juli 2020, um 18 Uhr in Liefering beim Baldehof (Lexengasse 1) statt. Aufgebahrt wird Msgr. Georg Neureiter am Mittwoch und Donnerstag in der Lieferinger Kirche, wo am Mittwoch um 19 Uhr (Übertragung auf den Friedhof) der Rosenkranz für ihn gebetet wird. Ab Freitag, dem 24. Juli 2020, wird der Verstorbene in der Pfarrkirche Kuchl aufgebahrt, wo um 19 Uhr der Rosenkranz gebetet wird. Dort findet am Samstag, dem 25. Juli 2020, um 10 Uhr das heilige Requiem statt. Anschließend folgt die Begleitung des Verstorbenen zu seiner letzten Ruhestätte am Ortsfriedhof beim Priestergrab seines Großonkels, Michael Neureiter.