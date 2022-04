Die Internationale Golfacademy in Rif hat sich in den letzten Jahren zu einem der größten Ausbildungszentren Europas entwickelt. Über 2.000 Golfeinsteiger absolvieren hier jährlich erfolgreich ihre Platzfreigabe.

HALLEIN. Nur ausgebildete PGA-Professionals mit Top-Know-How stehen in der Golfschule Alex Müller den Golf-Enthusiasten zur Verfügung. „Wir haben ein Kurssystem vom Anfänger bis zum Profi. Natürlich bieten die fünf ausgebildeten PGA Golflehrer auch individuelles Einzeltraining an“, so der Golfschulleiter. Jeder Schüler bzw. Schülerin wird individuell, unkompliziert und logisch nach den Gesetzen und Prinzipien der US-PGA-Methode unterrichtet. Die zur Verfügung stehenden Teaching- Aids (Computer-Videoanalyse, Flightscope etc.) machen die Golfacademy Rif zur modernsten Golfschule in Westösterreich. „Wir garantieren sehr schnelle Lernerfolge“, so Alex Müller. Übrigens: Jeden Sonntag findet ein kostenloses Golfschnuppern mit einem Pro von 11 bis 12 Uhr statt.