Im Golfclub Rif bietet die Golfschule Müller & Webersinke zahlreiche Kurse für Jugendliche und Erwachsene, Anfänger und Fortgeschrittene an.



HALLEIN. Golf-Neulinge beginnen mit dem Platzerlaubnis-Kurs, der von Montag bis Donnerstag (jeweils 10 bis 11.30 Uhr) oder dem Weekend-Kurs von Freitag (16 bis 18 Uhr), Samstag (10 bis 12 bzw. 13 bis 14 Uhr) und Sonntag (9.30 bis 12 Uhr) stattfinden. Es gibt anschließend auch den Turniererlaubnis-Kurs mit abschließender Handicap-Challenge. Besonders beliebt sind auch die verschiedenen Jugend-Kurse Mix-Training, Kids-Training und Juniors-Training. Für die Ferienzeit bieten Alex Müller und Ralph Webersinke mit ihrem Team auch Sommercamps an verschiedenen Tagen und Terminen an. Selbstverständlich sind auch einzelne Trainer-Stunden jederzeit möglich. Jeden Sonntag kann man am Golfplatz in Rif gratis schnuppern. Erfahrene Pros stehen bereit, Schläger können ausgeborgt werden. Die Kurse werden von PGA-Golflehrern bzw. staatlich geprüften Golf-Instruktoren durchgeführt. Nähere Infos unter 06245/76681 oder persönlich am Golfplatz Hallein-Rif.