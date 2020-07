Gollings Hallenbad kann auf Stammkunden zählen und bietet familienfreundliche Tarife zum Sommer. Alle 45 Mitarbeiter waren in Kurzarbeit. Es mussten keine Kündigungen. ausgesprochen werden. Der Saunagarten wurde neu gestaltet.

GOLLING. Am 31. Juli sperrt das Hallenbad Aqua Salza nach der Covid-19 bedingten Schließung wieder auf. Der Gollinger Gemeinderat hat rechtzeitig zur Eröffnung, familienfreundliche Tarife für den Badebereich beschloßen.



"Das Aqua Salza ist ein heimisches Bad, daß in erster Linie von Badegästen aus der Region und dem Zentralraum Salzburg besucht wird," analysiert Erik Kerwer, der Geschäftsführer vom Aqua Salza die Besucher. Da es ein Gemeindeeigenes Bad ist, wird vom Land keine Förderung gezahlt. "Gerade diese Regionalität ist aber eine unserer Hauptstärken," so Kerwer: "Wir sind ein Bad aus der Region, für die Region. Wir setzen vor allem auf unsere zuverlässigen Stammgäste, die uns in diesen angespannten Zeiten unglaublich die Treue halten."