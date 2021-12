Steht bei ihnen Zuhause ein Christbaum aus Tennengau?

Weihnachtenist nicht mehr fern und seit dem ersten Adventwochenende haben viele Christbaumverkäufer ihre Verkaufsflächen eröffnet. Die Pandemie hat dem heimischen Christbaum einen leichten Aufwind verschafft und das trotz Lockdown. Schleifen als Herkunftsnachweis.

HALLEIN. Die Christbaumsaison 2021 ist bereits in vollem Gange. Das Jahr 2021 ist wie das vergangene Jahr geprägt von der Covid-Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen. Das Weihnachtsfest wird wieder überwiegend zu Hause verbracht werden. Wie bereits im letzten Jahr ist die Nachfrage nach regional produzierten Christbäumen groß.

„Heimische Christbäume der Salzburger Christbaumbauern kann der Konsument an der Christbaumschleife mit dem Logo eines verschneiten Christbaumes in einer Mondnacht mit dem Schriftzug ,Danke, liebes Christkind‘ und dem Hinweis auf die Salzburger Herkunft erkennen“, so Klaus Egger, Obmann der Arge Salzburger Christbaumproduzenten.