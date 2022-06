Die Bäume des Lammertaler Urwaldes zählen zu den ältesten und höchsten im ganzen Land.

LAMMERTAL. Seit 2011 betreut Förster Markus Hubner von den Österreichischen Bundesforsten den Lammertaler Urwald als Revierleiter. "Man findet hier vor allem Tannen, Fichten und Buchen", weiß Hubner. Der Wald sei nahezu vollständig naturbelassen und daher im eigentlichen Sinn ein richtiger Urwald. "Der Grund dafür ist einfach: Der Wald ist abgelegen, so kam er nicht für eine wirtschaftliche Nutzung infrage." Manche der Bäume hier sind bis zu 400 Jahre alt. "Und weitere 200 Jahre können sie wahrscheinlich auch noch stehen."

Leben im Totholz

Hauptsächlich Blitzschläge oder der Borkenkäfer sind eine mögliche Gefahr für den Bestand. "Vor allem der Borkenkäfer muss rechtzeitig erkannt werden", so Hubner. Der starke Niederschlag biete ideale Wuchsbedingungen. Das abgefallene Buchenlaub ist besonders nährstoffreich und auf den abgestorbenen Bäumen wachsen bereits die ersten Jungbäume. Markus Hubner deutet auf die winzige Tanne, die sich bereits am Totholz erkennbar macht. "Abgestorbene Bäume haben einen hohen ökologischen Wert. Auf ihnen siedeln sich Mikroorganismen an, das Totholz eignet sich für Höhlenbrüter, auch der Specht kann oft gesehen werden", weiß Hubner. Auch Eulen und Siebenschläfer nisten sich ein. Das Totholz stelle aber trotz aller Vorteile den Förster auch vor Herausforderungen. "Es ist im Urwald nicht einfach, größere Bäume wieder wegzuschaffen. Oft müssen sie hier liegen gelassen werden."

Wald wird "zukunftsfit"

Der Boden ist zu einem großen Teil mit Farnen bedeckt, die bei geringer Sonneneinstrahlung gut gedeihen. Auch der Klimawandel ist ein Thema für den Förster: "Der Wald muss zukunftsfit werden, wir arbeiten mit Naturverjüngungen damit er von selbst wächst. Es wird aber nicht ohne Pflanzungen gehen. Die Lärche ist ein Beispiel dafür und diese ist sehr resistent." Und als Förster ist Markus Hubner nicht nur für den Wald zuständig. "Ich arbeite auch viel vom Büro aus. Als Ansprechpartner vor Ort für Tourismus, Jagd, Verbauungen und mehr stehe ich zur Verfügung."

>>>Mehr News aus dem Tennengau lesen Sie hier.<<<

>>>Hier geht es zu unserem Sonderthema "Natur und Umwelt".<<<