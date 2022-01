Historische Uhrendatenbanksammlung des Regionalhistorikers und Uhren-Experten Michael Neureiter in Wissensdatenbank des Landes aufgenommen.

BAD VIGAUN/SALZBURG. Das Land Salzburg hat die bereits seit 2015 bestehende Uhrendatenbank des Lokalhistorikers und Uhren-Experten Michael Neureiter zu seiner Kulturgüter-Datenbank seiner "Salzburgensien" hinzugefügt.



Überblick über Datenbanken, Archive und Museen

Bei Salzburgensien handelt es sich um Handschriften, Druckwerke und Werke der bildenden Kunst, die in enger Beziehung zu Salzburg stehen. Diese werden in den unterschiedlichsten Archiven und Museen gesammelt, verwahrt und dokumentiert. So befinden sich zum Beispiel Im Archiv der Hauptbibliothek Salzburg der Paris Lodron Universität Salzburg (PLUS), eine große Sammlung historischer und zeitgenössischer Printliteratur.

Das Land Salzburg bietet auf ihrer Website einen Gesamtüberblick über die wichtigsten Adressen und Online-Datenbanken für Salisburgensien, zu der nun auch ein Gesamtüberblick über historische Uhren dazuzählt.

Auf der Website des Landes Salzburg gibt’s neu eine Kulturgüter-Datenbank u.a. mit Orgeln, Glocken und jetzt auch mit derzeit etwa 70 Turmuhrwerken, ihre Zahl nimmt ständig zu", für Neureiter ist das ein freudiges Ereignis.

Historische Uhren auf einen Blick

Michael Neureiter legte 2015 eine erste analoge Turmuhren-Karte der 19 mechanischen Turmuhren seines Heimatbezirks Tennengau vor.



Welche Bedeutung Uhren für unsere Gesellschaft haben, erläutert der Lokalhistoriker mit einem Zitat:

„Es ist eine herrliche Sache um die Erfindung der Uhrwerke… zur allgemeinen Benachrichtigung über den unaufhaltsamen Zeitverfluss…, schrieb Karl Friedrich Buschendorf 1805", sagt Neureiter.

"Gut 200 Jahre später gilt ab sofort: Es ist auch eine interessante Sache, wenn man sich einen digitalen Überblick über die historischen Turmuhrwerke einer ganzen Region verschaffen und jedes einzelne Werk genau checken kann."

Mit einem Link auf der digitalen Karte kommt man zum betreffenden Werk in Neureiters Turmuhren-Datenbank www.turmuhrenaustria.at. Auf dieser sind Turmuhrwerke aus 16 europäischen Staaten mit ausgiebigen Informationen zu finden.

