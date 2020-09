HALLEIN: Teil II des Sommergespräches mit Bürgermeister Alexander Stangassinger.

BEZIRKSBLÄTTER: Welche Auswirkungen hat Covid-19 auf das Gemeindebudget?

ALEXANDER STANGASSINGER: Die Auswirkungen der Pandemie kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Der bisherige Entgang bei den Ertragsanteilen beträgt ca. 1,6 Millionen Euro und bei der Kommunalsteuer sind rund 190.000 Euro zu erwarten. Grundsätzlich rechnen wir bis zum Jahresende mit einem Einnahmenausfall von circa 2,5 Millionen Euro. Wir haben im Jahr 2020 ein Budget in Höhe von 71,6 Millionen Euro geplant. Alleine zwölf Millionen investieren wir pro Jahr in Schulen, Kinderbetreuung oder Sport. Weitere 13 Millionen gehen in die soziale Wohlfahrt – davon ist uns allein die Betreuung der Senioren oder die Altenpflege, die Jugendwohlfahrt, die Sozialhilfe oder die Behindertenhilfe insgesamt über elf Millionen wert. Das ist jetzt einmal ein kurzer Überblick über das Budget. Noch zu erwähnen sind die Investitionen für den Hochwasserschutz, Straßensanierungen, unser Keltenmuseum, Wasserversorgung oder etwa den lang hinausgezögerten Brandschutz unserer gemeindeeigenen Liegenschaften in einer Höhe von sechs Millionen Euro.

Hallein macht gerade den Wechsel von der Industriestadt zur hippen Tourismus und Kulturstadt mit. Was halten Sie als Bürgermeister von dieser Entwicklung?

Ich finde ein hippes Hallein super. Außerdem bin ich etwas stolz darauf, dazu beizutragen und gewisse Impulse dafür setzen zu dürfen. Wir haben bei der touristischen Entwicklung an kleinen Schrauben gedreht, wie zum Beispiel bei den Parkgebühren oder der Altstadtberuhigung. Derzeit haben wir einen leichten Aufwind im Tourismussektor. Uns ist es gelungen, in Hallein ein neues Hotel anzusiedeln. Das ehemalige Hotel "Bock" wird revitalisiert. Bis 2021 entstehen dort 60 Betten. Das Appartmenthaus "Salt" ist ja bereits mit 38 Betten am Markt.

Somit haben wir innerhalb eines Jahres 98 Hotelbetten in Hallein. In der Schublade liegen noch ein, zwei weitere Projekte, die aber noch nicht spruchreif sind. Sollte eines in die Realität umgesetzt werden, dann ist das ein Erfolg aus meiner Sicht. Darüber hinaus haben wir einige neue Tourismusangebote, wie den Elektro-Radverleih, der auf den Lokaltourismus abzielt.